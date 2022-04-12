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【碧咸娶新抱】大仔Brooklyn娶億萬富豪千金　碧咸婚禮致辭憶述兒子成長落淚

親子 18:06 2022/04/12

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碧咸23歲大仔Brooklyn日前迎娶27歲億萬富翁千金Nicola Peltz。

碧咸（David Beckham）的23歲大仔Brooklyn於美國時間上周六（9日），在美國邁阿密迎娶27歲億萬富翁千金Nicola Peltz，昨日（11日）Brooklyn終於在社交平台發放3張照片，除了一對新人的甜蜜拖手照外，還有四父子同框照片，網民大讚還是碧咸最有型！

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據英美傳媒報道，婚禮耗資350萬美元（約2,730萬港元），全部由Nicola的億萬富豪爸爸佩爾茨（Nelson Peltz）埋單。婚禮地點是女方父母名下位於佛羅里達州棕櫚灘、價值7,600萬英鎊（約7.75億港元）的海邊超級豪宅。據悉碧咸向一對新人送上價值約350萬港元的Jaguar電動跑車做結婚禮物。

四父子齊齊穿上Dior Men黑色西裝上陣好有型。（Brooklyn IG圖片）

邀賓客捐款助烏克蘭難民

一對新人不忘烏克蘭戰火，邀請婚禮賓客捐款幫助烏克蘭難民。而到場的嘉賓星光熠熠，包括英國地獄廚神Gordon Ramsay一家、Spice Girls組合Mel C等成員、細威莎蓮娜威廉絲及多位名人。

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婚禮的保密度極高，並由英國版《VOGUE》獨家直擊，禁止賓客拍照，故一直未有相片流出。昨日一對新人、碧咸及妻子Victoria終齊齊公開部分照片，最吸睛是Brooklyn與兩位擔任伴郎的弟弟Romeo、Cruz與爸爸碧咸的合照，四人均穿上Dior Men黑色西裝上陣。而新娘Nicola則穿上由Valentino特別訂製的高貴婚紗。

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憶述大仔初生時感觸落淚

不少網民看到照片後，都紛紛留言大讚碧咸最有型，靚仔過3名兒子。而據報碧咸在婚禮上致辭長達5分鐘，期間一度感觸落淚。他憶述Brooklyn於1999年出生時，初為人父的他為了保護兒子，在醫院病房內把門關上，不讓任何人進來，自己睡在病房的地板上。碧咸對新抱Nicola說︰

我們都很愛你，對你成為家庭的一分子感到很興奮，你是一個了不起的人。

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責任編輯︰王明芳

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