【膠水黏眼】8歲仔做勞作強力膠水不慎入眼　媽媽一招反愈黏愈緊出動醫生剪睫毛

▲ 一名8歲男童做勞作時，強力膠水不慎入眼，令眼瞼和睫毛黏起來。

膠水是小朋友常用的文具，近日內地發生一宗與膠水有關的家居意外。一名8歲男童做勞作時，強力膠水不慎入眼，媽媽心急處理反而弄巧成拙，令眼皮愈黏愈緊。無計可施下，媽媽帶兒子求診，醫生只能把男童的睫毛剪開，才能逐步清除膠水，幸男童最終沒有大礙。

綜合內地傳媒報道，深圳一名8歲男童日前做勞作時，嘗試打開一支名為「502膠水」的強力膠水，但當他用力打開膠水時，膠水突然噴出，不幸濺入他的左眼。他下意識閉上眼睛，可是這個動作卻令他的上下眼瞼和睫毛黏在一起了。

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眼瞼和睫毛黏起來

媽媽發現後，急忙用凍水為兒子清洗眼睛，再用濕毛巾敷眼，可是情況不但沒有改善，反且更令膠水愈黏愈緊。男童的左眼瞼和睫毛都黏在一起，媽媽見大事不妙，帶著兒子到附近的醫院求診。

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醫生為男童檢查後，發現其左眼睫毛被一些白色的屑狀膠水黏連，以致整個眼睛都睜不開。他先用加熱的生理鹽水為男童沖洗眼睛，不過半小時後情況還是一樣。最終醫生只好將男童的睫毛剪開，然後用顯微工具將睫毛根部和眼睛裡的膠水清除，男童才能張開左眼，慶幸沒有傷及視力。

膠水遇冷黏得更緊

醫生表示幸好媽媽及時將男童送醫，如果不及時處理，膠水可能引起眼睛發炎，甚至影響視力。他又提醒家長，膠水遇冷會黏得更緊，因此被膠水濺到時，宜先試用溫水處理，謹記不應用凍水清洗。

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責任編輯︰王明芳