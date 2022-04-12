【Now劇集】木村拓哉演熱血拳撃教練　綾瀨遙破解前度奇怪遺言

▲ 《邁向未來的倒數10秒》

男神木村拓哉及女神綾瀨遙在今個春季都有日劇推出，分別為木村拓哉演校園拳擊教練的《邁向未來的倒數10秒》，以及綾瀨遙化身律師的《前男友的遺書》。兩套將於4月15日在Now劇集Express上架。

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與滿島光內田有紀再合作

在《邁向未來的倒數10秒》內飾演拳擊高手的木村拓哉，為演好角色花大量時間苦練拳擊，每次鍛鍊都全身濕透，更在IG上載了露臂的練習照，一眾粉絲未睇劇先興奮。

今次木村重遇不少舊拍檔，當中包括《HERO》系列及《Change》後，三度合作的編劇福田靖；又有曾於12年前《月之戀人》與木村拓哉合作過的滿島光，滿島光飾演不情願地成為拳擊部顧問的單親媽媽，與木村有多場對手戲，兩個角色相處日久，未知可有感情線的發展？

還有時隔30年首次與木村再度合作出演電視劇的內田由紀。

木村拓哉飾演的桐澤祥吾是獲得4次高中拳擊冠軍的天才運動員，在高中締造輝煌戰績的他卻在大學時因為某種原因而放棄拳擊，後因妻子早逝、加上惡運纏身，人生走到絕境的他在朋友與恩師的鼓勵下，回到高中母校當拳擊教練，展開人生的新一頁，找回活下去的動力。



木村對今次接拍這個角色，大叫「很難」，他對角色演繹下了不少功夫，拳擊是他很少接觸的運動，所以要努力去做訓練，又要常與編劇討論角色。他對日本傳媒表示，自己很少飾演一開始就在人生絕境的角色，在最初拍攝時都不斷思考如何演繹在絕望邊緣裡，被身邊人拉一把而重拾人生希望的感覺。



綾瀨遙追查遺書之謎

改編自小說家新川帆立超人氣作品的《前男友的遺書》，講述綾瀨遙飾演在大型律師事務所工作的律師，因為前男友留下的奇怪遺言 ─「將所有的財產，留給殺害我的犯人 」，她覺得這份遺書疑點重重，決定展開調查。

除綾瀨遙這個美麗又能幹的律師外，大泉洋將會飾演她的調查拍檔。

而生田斗真更會一人分飾兩角，首先是「前男友」森川榮治，另一個角色則是榮治的哥哥森川富治。

