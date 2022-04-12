【民事訴訟】黃浩然疑IG發文抹黑《重慶大廈》　導演Bizhan Tong發聲明告誹謗

▲ 英國導演Bizhan Tong向黃浩然提出控訴。

早前美國娛樂雜誌《Variety》報道，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）將於7月拍攝以喪屍為主題的新戲《Chungking Mansions》（重慶大廈），有指該片由英國導演Bizhan Tong執導。

其後香港導演黃浩然於社交網轉發有關《重慶大廈》報道，聲稱Bizhan Tong過往會以電郵或聯絡藝人經理人公司，但未待藝人落實已向媒體公佈拍攝消息，其實雙方只是初步聯絡，仍未簽約甚或最終未必能開拍。

▲ 報道指盧瀚廷將接拍喪屍片。

而英國導演Bizhan Tong昨日於IG發佈聲明，將對黃浩然的誹謗言論提出民事訴訟。於聲明裡，Bizhan Tong稱於上月宣布開拍殭屍電影《重慶大廈》不久，他注意到香港電影人Amos（黃浩然）的誹謗言論，對方指控他是欺詐者。

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他寫道：「當我得知Amos 如何向我投擲社交媒體手榴彈時，一個他在發表聲明之前從未見過或互動過的人，以至於我感到困惑，想知道他這樣做是否是為了自我推銷，並對他如何將社交媒體武器化以對我的性格和聲譽造成最大傷害感到震驚。 」

Bizhan Tong續說作為一個有項目要發行的製片人，Amos的言論不僅詆毀了他，還詆毀了所有與他相關的人，包括為最近付出了難以置信的努力和工作的演員和工作人員。

▲ Bizhan Tong於iG分佈聲明。

當中Bizhan Tong寫道：「Amos 出於自我推銷或其他個人目的發表的誹謗性言論損害了我在行業中有效運作的能力，通過毫無根據地抹黑我的名字來播下懷疑和分裂，並迫使我分配大量時間、成本和資源來解決問題。 當我應該專注於我的作品時，取而代之是處理他造成的傷害。 」

而Bizhan Tong亦決定採取法律行動：「儘管我試圖解決Amos對我的任何誤解 ，但我被他無緣無故地屏蔽和/或列入黑名單。 為了維護我和我的製作團隊的聲譽，我別無選擇，只能對Amos的誹謗提起民事訴訟。 」