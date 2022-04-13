【驅蚊滅蚊】被蚊蠓叮咬極痕癢　一文看清揀驅蚊劑貼士＋止痕防蚊法

▲ 一文看清選購驅蚊劑的貼士、止痕防蚊驅蚊方法

天氣回暖，蚊蟲開始活躍。被蚊蠓叮咬，如何止痕？在家中可怎樣驅蚊，在戶外可怎樣防蚊？TOPick綜合消委會及專家的建議，羅列多種方法，讓大家參考。

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三招止痕

年幼時被蚊叮咬後，是否曾拍打患處，希望能止癢？皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，搔癢時切忌抓損皮膚，因會加細菌感染風險。若想即時紓緩痕癢感覺，他建議用這4種用品應急：冰凍毛巾或汽水、潤膚膏、肥皂水（番梘水）。

正確止癢方法 ：

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揀驅蚊劑貼士

在戶外活動，不少人也會帶備驅蚊劑，但產品眾多，該如何選擇？胡惠福醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分：

避蚊胺（DEET）

埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin）

茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）

他表示，這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。

胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士 ：

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家居驅蚊防蚊方法

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

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除了上述6種方法，還可自製天然防蚊防蠔膏、驅蚊包及蚊香：

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中醫師教天然防蚊防蠓膏的做法，詳情請【按此】

中醫師教天然中藥驅蟲香包的做法，詳情請【按此】

蚊香達人教草本驅蚊香包的做法，詳情請【按此】

對付室內「小蚊滋」的方法

至於在室內出沒的「小蚊滋」，香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強早前受訪時指，牠們主要是蚤蠅和蛾蚋（又稱「毛蠓」）。雖然牠們並不吸血，但屬滋擾性飛蟲，亦有機會傳播病原體或細菌，故不建議直接用手拍打。

驅趕方法

他建議在家中預備一瓶氣霧裝殺蟲劑，噴一噴牠們，牠們就會死。若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

防止滋生方法

陳偉強指，除了保持家居乾爽，由於蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。他建議定期在去水口倒進1:99稀釋漂白水，以防止「小蚊滋」滋生。

容易「惹蚊」的體質及防蚊叮食療

註冊中醫師馬琦傑講解，甚麼體質人士較易「惹蚊」，並推介湯水改善體質，以防蚊叮：

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責任編輯：羅嘉欣