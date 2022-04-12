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【第五波疫情】病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪　家屬要出示24小時內快測陰性結果

社會 16:49 2022/04/12

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病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，今日（12日）新增宗確診個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局放寬恩恤探訪安排，病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪，家屬探訪前要出示24小時內的快速檢測陰性結果。

李立業說，理解到家屬希望探訪病情危急的家屬，經專家審視後，決定放寬相關安排。公立醫院可按家屬意願安排探訪病情危急或臨終病人，家屬要出示24小時內快測陰性結果，如果未能出示，可以在探訪後即時進行快測。另外，家屬要細閱相關單張、遵守防感染措施，探訪後7日亦要進行自我醫學監測，並在進入醫院時使用安心出行。如果市民3個月內曾感染後康復，則不用進行快測，要出示感染及康復證明。

李立業說，疫情下家屬探訪會有局限，公立醫院會盡量在可行情況安排探訪，其他病人會盡量安排視像探訪。

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記者：黃悅晴

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