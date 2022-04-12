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【神沙車】金管局收銀車下周一起恢復服務　4月18至24日將停泊屯門及元朗區

社會 16:52 2022/04/12

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金管局公布收銀車4月18日起恢復服務。（資料圖片)

金融管理局今日（12日）公布，收銀車將會由下周一（18日）起恢復服務，而收銀車在本月18至24日期間，會前往元朗區及屯門區：

  • 地點：元朗文化康樂大樓對出路旁停車處（4月20日暫停）
  • 地點：屯門兆康苑兆暉閣＊（4月20日暫停）

＊表示該地點為康樂及文化事務署流動圖書館服務點
 
兩輛收銀車在4月18日至5月22日期間的服務日程表亦已載於金管局的網頁內；至於5月23日及之後的服務日程表，將於稍後在金管局網頁公布。

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責任編輯：郭詩詩
 

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