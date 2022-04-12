【教師罪成】涉與15歲女生譜師生戀　男教師非法性交等7罪成官斥狡辯處處

▲ 被告馮霆麾(右)被裁定非禮等共7項罪名成立，還押候判。

37 歲中學英語男教師疑於2019年邀請15歲女學生到住所觀看Netflix後施淫，兩人拍拖後至少5度性交。教師經審訊後，今（12日）在區域法院被裁定非禮及非法性交共7項罪名罪成。法官裁決時指，被告證供不盡不實，狡辯處處，刻意貶損事主的精神狀態，指稱事主因愛成恨而作誣告，對其造成二次傷害。法官指X曾供稱於錄影會面前，被告曾接觸她，法官有理由相信以致X的證供出現差異，要求控方跟進調查。被告還押至5月19日判刑，期間索取事主創傷報告。

被告馮霆麾（37 歲），案發時為中學英語教師，被控兩項非禮及 5 項與 16 歲以下兒童非法性交罪。控罪指他於2019年1月13日至8月2日期間，在被告位於元朗的住所內，非禮女童 X 及與她非法性交。案發時X 為15歲中四學生，被告是X的英語教師。

法官裁決時指，被告承認與X曾戀愛，兩人均明白16歲以下不能性交的底線，因此被告在X年滿16歲後近1年方與X性交。法官表示對被告證供感到詫異，若被告如此重視這條紅線，理應在X滿16歲便與X發生性行為。

法官續指，被告曾解釋在X年滿16歲後的半年，正值修例時期，擔心X的安全，故未有讓X到訪家中發生性行為。法官指說法令人感到費解，指被告證供不盡不實，狡辯處處，刻意貶損X的精神狀態，及帶出X因愛成恨而誣告被告，同時對X造成二次傷害。法官接納X的證供，認為X幼稚地以為和被告拍拖，容許被告作進一步行為，裁定被告所有罪名成立。

法官指，X作供時曾提及於進行錄影會面前，被告曾接觸她，法官有理由相信以致X的錄影會面與後來的筆錄口供出現差異，要求控方跟進調查。法官將判刑押後至5月19日處理，期間替事主索取創傷報告，被告還押候判。

案情指，被告曾邀請X到他家中觀看Netflix電影，X遂於2019年1月13日到被告住所吃東西及看電影，期間被告把X壓在沙發上，更脫下兩人衣服磨蹭X。被告稱其後於X質問下，自言不能自控，要求X做其女朋友，X同意。同月底，被告提議再X到家中看電影，被告於家中吻X及脫去其衣服撫摸她。

同年2月中，被告第3次邀請X到家中看電影，兩人發生性交，期間被告沒有使用安全套。同年3月9日、3月29日、4月21日及8月2日，二人均曾在被告住所內性交，被告均沒有使用安全套。

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記者：梁錦麟