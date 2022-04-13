【害蟲天敵】家中多雜物易吸引「四腳蛇」搵食 無毒不咬人 獲封居家益蟲

▲ 家中多雜物易吸引「四腳蛇」搵食，無毒不咬人，獲封居家益蟲。

天氣日漸炎熱，家中開始頻生各類昆蟲，令人感到滋擾。不過，人稱「四腳蛇」的壁虎卻是少有受歡迎的益蟲，因其通常不咬人，也不算病媒，從公共衞生角度而言是無害的。

並且，壁虎能有助吃掉大量滋擾類害蟲。以捕捉害蟲效果而言，壁虎食量最多，一日可食幾十至過百隻蚊，獲市民稱讚為「家有一虎，如有一寶」。

最新影片：

為何家中有壁虎？

本港家中常見壁虎為「截趾虎」及「原尾蜥虎」，以多種小昆蟲為糧食，包括蟑螂、飛蛾、蚊、甲蟲、螞蟻和蟑螂的卵，因其中含有豐富蛋白質及維他命。但壁虎不會吃蜈蚣、蜘蛛或飛蟲的幼蟲，因這些可能帶刺或有毒。

據政府資料顯示，壁虎常在牆上、櫃子裏面和室內的縫隙中活動，也會在長時間無人看管的雜物堆中出沒。香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry亦解釋，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎，尤其壁虎可在較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，被光源吸引而引壁虎入屋捕食。

家中太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。此外，壁虎在夏天時活動頻繁，不時還會聽到它們的叫聲，也可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，例如其糞便。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

可利用工具（如掃帚）引走

採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

填塞裂縫和罅隙

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣