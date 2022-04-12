【瘋狂愛上你】「韓劇第8集接吻定律」終於出現　男女主角深情擁吻後劇情反轉再反轉

▲ 《瘋狂愛上你》

韓國愛情喜劇《瘋狂愛上你》自3月初開始於Disney+上架，劇情已踏入白熱化的階段。

金材昱飾演的補習天王盧高鎮與Krystal飾演的秘書李晨阿在一輪撕殺，二人自「韓劇第8集接吻定律」發生後，故事產生巨大變化，二人開始互相產生愛慕之情。隨著故事開始由相殺變相愛，卻因接連的誤會再起事端。

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劇情峰迴路轉，現整合劇中3大看點：

1.打破固有形象

Krystal鄭秀晶以偶像團體f(x)成員身份加入娛樂圈，未正式出道就因為其雕刻般的精緻冷艷美貌，被稱為「冰山美人」。

自從《瘋狂愛上你》第1集尾段，飾演李晨阿的Krystal得悉自己患腦瘤之後，以黑色化妝造型帶同鐵槌闖入盧高鎮（金材昱 飾）家中展開復仇計劃開始，於補習社卑躬屈膝的生活累積而來的委屈與壓力，一下子釋放出來。

Krystal的瘋狂肢體動作與誇張爆笑的表情，被粉絲形容為「冰山溶岩大爆發」，成為劇集開初至中段的一大賣點及吸引力。

金材昱因充滿致命男性魅力，一直被粉絲冠以「行走荷爾蒙」美名，於《瘋狂愛上你》一開始，以恃勢凌人的補習天王盧高鎮代表登場，到中段被襲「失憶」後，以演技一洗其惡毒高冷角色設定，轉為萌系無辜男。

飽受Krystal所演的秘書李晨阿報復而未能反擊的盧高鎮，一凹一凸，火花四濺。

2.無限扭橋反轉再反轉

《瘋狂愛上你》除了兩位主角破格的精彩演繹外，不斷反轉的劇情亦是此劇集的吸引之處。

隨着盧高鎮查出晨阿與自己的車禍無關、自爆扮失憶只是想揪出車禍幕後兇手的幌子後，二人的身份立即變回公司代表與秘書。

但自「韓劇第8集接吻定律」發生後，劇情旋即進入觀眾期待已久的互生情愫階段：高鎮因想瞞騙前女友白秀英（柳仁英 飾）而吻上晨阿，二人互相產生愛慕之意。

車禍方面，高鎮發現於現場見到的第三個人影，居然是以兄弟相稱的朋友吳世奇（河俊飾），劇情漸入高峰。

3.場面瘋狂抵死

兩位型格主角首次合作挑戰喜劇角色便能成功擦出火花，其中互相復仇的片段更是放下以往的形象，務求製造出豐富的黑色幽默感。

比如劇中秘書李晨阿曾到盧高鎮家尋仇，兩人大吼大叫，以及做出浮誇動作。後段李晨阿刻意丟了一大堆盧高鎮最討厭的洋蔥就立刻逃走，怒氣沖沖的盧高鎮一路追她到車上，兩人不顧形象在車內打架，上演一幕哭笑不得的怒吼、互抓頭髮的畫面，無厘頭地搞笑。

《瘋狂愛上你》第11集，於昨日（4月11日）晚上於Disney+獨家上存。戀愛以及查案劇情繼續雙線並行發展，高鎮見到晨阿日記中的遺囑後，確定自己對晨阿的愛意，決定向晨阿告白。

與此同時，曾出現於車禍現場的世奇，將二人假訂婚消息告知秀英，煽動她攻擊高鎮與晨阿，密謀將高鎮趕出赴頂教育。