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【李家超參選特首】李家超：會推動較重要、關鍵性的改變

政治 17:11 2022/04/12

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李家超出席第三場與選委會見的網上會議。（李家超Facebook）

特首選舉參選人李家超，今日舉行第三場網上會議與選委會面，逾40名來自不同界別的選委參與，並在網上直播。會上共有28名選委發言建議，內容涵蓋教育、創新科技、房屋供應、通關、重建香港品牌、支援「再工業化」、改善營商環境、增加人才及人力，以至如何振興經濟。李家超表示，會吸納選委的意見及觀點撰寫政綱，與大家詳細分享其看法。

李家超在總結發言時表示，相信改變一個人的行為，涉及兩個考慮：其一，就是一個人相信同一個理念，所以會自發性去做一件事，就如其他選委一樣認同其理念，某程度上是改變整個社會文化的其中一個動力，大家有意願如此做，不只是政府做，是大家一起做。

另一考慮，是某些人未必認同其理念，但要改變他的行為，因為改變了他的行為，每一次行為改變就很可能令他信服一個理念。「我會推動一些改變，但可能會選擇一些較重要的、關鍵性的改變，因為任何改變都要考慮被影響的人，須改變他的行為適應新要求，所以參與十分重要。」

李家超在其社交網站表示，多位選委都提到如何提升本港工業競爭力，例如結合創科、融入大灣區以及國家十四五規劃、整合資源和建立協調機制提升效率等。他認為，整個社會要提升競爭力，政府和業界都有角色，優勢互補，政策措施亦要因時制宜，如法例過時就要修改，有需要就要制訂新法例。

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記者：陳葆琳

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