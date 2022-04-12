【復課】張竹君指已打針不能取代快測　減少快測次數或令帶病毒學生回校

▲ 師生每日上學前要進行快速檢測。（曾耀輝攝）

全港學校於復活節假期後陸續復課，師生每日上學前要進行快速檢測。被問到已打針的學童的快測頻率可否減少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）表示，接種疫苗不能與是否要快測相提並論，打針後學童亦可感染病毒。

張竹君指出，學童應在上學當日快測。被問到稍後是否可以減少快測頻率，張竹君解釋，由於Omicron潛伏期短，如果快測頻率疏落，帶病毒的學生回校可能會造成在學校爆發個案。

她又說，按疫情分析，有打針與否的感染率相差不遠，強調打針是防重症及死亡，尤其有兒童個案在康復後仍會出現炎症，呼籲家長盡快帶子女打針。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴