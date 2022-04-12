  • 29°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復課】張竹君指已打針不能取代快測　減少快測次數或令帶病毒學生回校

社會 17:20 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

師生每日上學前要進行快速檢測。（曾耀輝攝）

全港學校於復活節假期後陸續復課，師生每日上學前要進行快速檢測。被問到已打針的學童的快測頻率可否減少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）表示，接種疫苗不能與是否要快測相提並論，打針後學童亦可感染病毒。

張竹君指出，學童應在上學當日快測。被問到稍後是否可以減少快測頻率，張竹君解釋，由於Omicron潛伏期短，如果快測頻率疏落，帶病毒的學生回校可能會造成在學校爆發個案。

她又說，按疫情分析，有打針與否的感染率相差不遠，強調打針是防重症及死亡，尤其有兒童個案在康復後仍會出現炎症，呼籲家長盡快帶子女打針。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重
今日 16:36
【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重
【第五波疫情】病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪　家屬要出示24小時內快測陰性結果
今日 16:49
【第五波疫情】病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪　家屬要出示24小時內快測陰性結果

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】今日新增1,433宗確診個案　第五波疫情累計約118.3萬宗確診【不斷更新】
【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重
今日 16:36
【死亡個案】再多59名染疫者離世　5人危殆16人嚴重
【第五波疫情】病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪　家屬要出示24小時內快測陰性結果
今日 16:49
【第五波疫情】病情危急或臨終病人可獲恩恤探訪　家屬要出示24小時內快測陰性結果
張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 香港 小學 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅