【慳錢攻略】8間淘寶集運公司比拼　收費最平首公斤12元

▲ 一文睇清性價比最高淘寶集運公司。

近年網購成為新常態，當中最為人熟悉必定是淘寶。若果錯誤選擇集運公司，運費隨時比貨品價格更高！TOPick為大家比拼8間大型集運商的運費，下次網購就能慳回不少。

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集運公司 首公斤收費 續重(每公斤) DimBuy 自取 HKD$13 自取 HKD$9 派送 HKD$27起 派送 HKD$9 多寶集運 自取 HKD$16起 自取 HKD$5/0.5公斤 派送 HKD$20 派送 HKD$4.5/0.5公斤 神州集運 自取 RMB¥11起 自取 RMB¥6 派送 RMB¥15起 派送 RMB¥6-7 Buyup 自取 RMB¥12 自取 RMB¥7 派送 RMB¥17 派送 RMB¥7 集運王 自取 HKD$12 自取 HKD$8 派送 HKD$52(5公斤) 派送 HKD$8 微集新世代 自取 RMB¥11 自取 RMB¥6 派送 RMB¥16起 派送 RMB¥6 順豐 自取 HKD$25起 自取 HKD$6/0.5公斤 派送 HKD$30 派送 HKD$12/0.5公斤 EASY TAKE 自取 HKD$12 自取 HKD$6 派送HKD$20 派送HKD$7

DimBuy

▲ DimBuy 。(圖片來源:DimBuy網站 )

與Circle K、Vango便利店、順豐及順便智能櫃等合作，提貨點遍佈全港，自取點存放日期按自提點而定。自取首公斤收HKD$13，其後每公斤HKD$9；而送貨上門收費首公斤HKD$27起，其後每公斤HKD$11，兩者相差金額頗大。

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多寶集運

▲ 多寶集運 。(圖片來源:多寶集運網站 )

運送時間為2-3日，自取點遍佈全港，免費存放7個工作天。另外，自取車每日會停泊在固定位置提供自取服務。自取車首公斤收HKD$12；自取首公斤費用為HKD$16起，其後每0.5公斤為HKD$5； 送貨上門首公斤HKD$20，其後每0.5公斤HKD$4.5。

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神州集運

設有80個以上自取點，自取點存放期為2-3天，自取首公斤RMB¥11起，其後每公斤RMB¥6；派送收費首公斤RMB¥15起，其後每公斤RMB¥6-7。需注意的是，運送時間較長，可達至4天。

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Buyup

▲ Buyup 。(圖片來源:Buyup 網站 )

運送時間為2-3日，設有超過60個自取點，自取點存放期2－3日。自取費用為RMB¥12，其後每公斤RMB¥7，派送首公斤為RMB¥17，其後每公斤RMB¥7。

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集運王

▲ 集運王。(圖片來源:集運王網站 )

運送時間為2-3日，自取點遍佈香港，存放期有1－3日。自取首公斤收費為HKD$12，其後每公斤HKD$8。派送方面，以首5kg為起跳點，收費為HKD$52，其後續每公斤HKD$8。

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微集新世代

▲ 微集新世代。(圖片來源:微集新世代網站 )

自取點遍佈全港，免費存倉2天。自取首公斤收費為RMB¥11，其後每公斤RMB¥6。派送首公斤收費為RMB¥16起，其後每公斤RMB¥6。

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順豐

▲ 順豐。(圖片來源:順豐網站 )

營業點遍佈香港，取貨方便，貨物運送時間為2-3日。自取首公斤費用為HKD$25起，其後每0.5公斤為HKD$6；送貨上門首公斤HKD$30，其後每0.5公斤HKD$12。

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EASY TAKE

▲ EASY TAKE。(圖片來源:EASY TAKE網站 )

提供淘寶集運及各大電商之進出口平台清關服務，貨物運送時間為2-3日。自取點遍佈全港，免費存倉1-4天。自取首公斤費用為HKD$12，其後每公斤為HKD$6；送貨上門首公斤HKD$20，其後每公斤HKD$7。

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*不含大陸段運費。

*送往住宅地區可能會額外收費。

*以上各集運公司之條款、細則及詳情請參考集運公司網站。

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