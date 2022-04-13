【慳錢攻略】8間淘寶集運公司比拼 收費最平首公斤12元
近年網購成為新常態，當中最為人熟悉必定是淘寶。若果錯誤選擇集運公司，運費隨時比貨品價格更高！TOPick為大家比拼8間大型集運商的運費，下次網購就能慳回不少。
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|集運公司
|首公斤收費
|續重(每公斤)
|DimBuy
|自取 HKD$13
|自取 HKD$9
|派送 HKD$27起
|派送 HKD$9
|多寶集運
|自取 HKD$16起
|自取 HKD$5/0.5公斤
|派送 HKD$20
|派送 HKD$4.5/0.5公斤
|神州集運
|自取 RMB¥11起
|自取 RMB¥6
|派送 RMB¥15起
|派送 RMB¥6-7
|Buyup
|自取 RMB¥12
|自取 RMB¥7
|派送 RMB¥17
|派送 RMB¥7
|集運王
|自取 HKD$12
|自取 HKD$8
|派送 HKD$52(5公斤)
|派送 HKD$8
|微集新世代
|自取 RMB¥11
|自取 RMB¥6
|派送 RMB¥16起
|派送 RMB¥6
|順豐
|自取 HKD$25起
|自取 HKD$6/0.5公斤
|派送 HKD$30
|派送 HKD$12/0.5公斤
|EASY TAKE
|自取 HKD$12
|自取 HKD$6
|派送HKD$20
|派送HKD$7
DimBuy
與Circle K、Vango便利店、順豐及順便智能櫃等合作，提貨點遍佈全港，自取點存放日期按自提點而定。自取首公斤收HKD$13，其後每公斤HKD$9；而送貨上門收費首公斤HKD$27起，其後每公斤HKD$11，兩者相差金額頗大。
了解詳情：【按此】
多寶集運
運送時間為2-3日，自取點遍佈全港，免費存放7個工作天。另外，自取車每日會停泊在固定位置提供自取服務。自取車首公斤收HKD$12；自取首公斤費用為HKD$16起，其後每0.5公斤為HKD$5； 送貨上門首公斤HKD$20，其後每0.5公斤HKD$4.5。
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神州集運
設有80個以上自取點，自取點存放期為2-3天，自取首公斤RMB¥11起，其後每公斤RMB¥6；派送收費首公斤RMB¥15起，其後每公斤RMB¥6-7。需注意的是，運送時間較長，可達至4天。
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Buyup
運送時間為2-3日，設有超過60個自取點，自取點存放期2－3日。自取費用為RMB¥12，其後每公斤RMB¥7，派送首公斤為RMB¥17，其後每公斤RMB¥7。
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集運王
運送時間為2-3日，自取點遍佈香港，存放期有1－3日。自取首公斤收費為HKD$12，其後每公斤HKD$8。派送方面，以首5kg為起跳點，收費為HKD$52，其後續每公斤HKD$8。
了解詳情：【按此】
微集新世代
自取點遍佈全港，免費存倉2天。自取首公斤收費為RMB¥11，其後每公斤RMB¥6。派送首公斤收費為RMB¥16起，其後每公斤RMB¥6。
了解詳情：【按此】
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順豐
營業點遍佈香港，取貨方便，貨物運送時間為2-3日。自取首公斤費用為HKD$25起，其後每0.5公斤為HKD$6；送貨上門首公斤HKD$30，其後每0.5公斤HKD$12。
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EASY TAKE
提供淘寶集運及各大電商之進出口平台清關服務，貨物運送時間為2-3日。自取點遍佈全港，免費存倉1-4天。自取首公斤費用為HKD$12，其後每公斤為HKD$6；送貨上門首公斤HKD$20，其後每公斤HKD$7。
了解詳情：【按此】
*不含大陸段運費。
*送往住宅地區可能會額外收費。
*以上各集運公司之條款、細則及詳情請參考集運公司網站。
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責任編緝：王明芳