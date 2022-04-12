【新品速報】Nike x Billie 環保物料Air Force 1　使用18%回收物料＋Nike Grind製成鞋底

▲ Nike聯乘BillieEilish推出環保物料製作而成的Nike Air Force 1 Billie。（圖片由Nike提供）

今年，Nike邀請Billie Eilish設計Nike鞋款--並著眼於使用環保材料和通用色調，以18%的回收物料製成，包括使用以80%再生物料所製成的絨面革材質鞋面、100%再生聚酯細節和使用Nike Grind製成的鞋底，希望以環保幫助世界。

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Eilish指選用了以80%的再生物料合成而製的絨面革材質來製作是次的Air Force 1，能使整體鞋款看起來更有柔和感，全鞋亦用上中性的「Mushroom」淺棕色調。鞋面上的魔術貼鞋帶突顯出Eilish個人標誌性的寬鬆穿搭風格，其靈感取自Nike兩款經典鞋款的設計── Alpha Force Low 和Air Trainer 3。這些覆蓋在鞋帶上的魔術貼搭扣更配有與Nike Grind 中底設計相應的標籤。

▲ （圖片由Nike提供）

是次的「Mushroom」淺棕色調延伸至Nike x Billie服裝系列的其他產品——連帽衫、運動褲和T恤。三款服裝均沿用Eilish的寬鬆穿搭風格，並飾有細小的Billie Eilish「高低肩火柴人」圖案。

Nike Air Force 1 Billie於4月25日起於NIKE.COM及指定Nike店鋪發售。

Nike Air Force 1 Billie及Nike x Billie服裝系列發售詳情：

發售日期：4月25日

建議零售價：Air Force 1 Billie HKD1,299，Nike x Billie服裝系列HKD349 –699

店鋪：NIKE.COM，NIKE STORE NIKELAB PS7銅鑼灣白沙道7號地

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責任編緝：蕭雅文