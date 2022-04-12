【不良營商】建築公司索價5萬助客處理違規事項　未獲屋宇署撤令再提出額外收費遭舉報

▲ 海關拘捕一名53歲男董事。（曾秋文攝）

海關今日（12日）下午交待一宗涉及裝修工程的不良營商手法案件。海關版權及商標調查科不良營商手法調查第2組高級督察李志豪表示，在本年初接獲一名市民舉報，指一間建築測量顧問公司銷售服務時向顧客隱藏一份重要資料，涉嫌相觸犯《商品說明條例》今日採取行動，成功在長沙灣道650號涉案公司拘捕一名53歲男董事。

案情顯示，事主在2018年買入一個住宅單位，當時他知道屋宇署向單位業主發出法定命令，指單位內花槽位置有一違規的建築改動，命令業主需要跟進，事主在2019年1月找涉案公司處理違規事項，要求在花槽位置加建一個符合安全規定的防護圍欄，希望藉此解除屋宇署的法定命令。該公司負責人向事主報價約5萬元，聲稱已包含整個工程的費用，並在報價單中清楚列明在工程完成之後，可以解除屋宇署的命令，事主接受決定聘請該公司。

至2020年1月涉案公司職員向事主指工程已完成，事主交還所有尾數。至2021年3月事主出售單位，當時發現屋宇署發出的命令仍未撤銷，事主遂聯絡該公司職員了解，雙方經一輪交涉後，職員承諾會處理工程而不用再付款，但其後職員表示要在單位內做額外測試才可以撤銷相關命令，提出額外收取測試費，在報價單和收據上並沒有列明，事主最後沒有付款，海關其後調查屋宇署至今仍未取消法定命令。

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記者：曾秋文