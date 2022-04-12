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【抗疫支援】宣明會與兩機構向200個基層家庭派急凍餸菜包　掃二維碼看短片照顧心靈

社會 17:34 2022/04/12

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宣明會與兩機會推動「力量加餸」計劃，透過自動販賣機向本港基層兒童及家庭派發急凍餸菜包。（宣明會提供圖片)

第五波疫情影響不少市民的生活及生計，對基層家庭來說更是百上加斤。香港世界宣明會與兩間伙伴機構合作推出「力量加餸」計劃，透過自動販賣機向已登記的200個基層家庭派發急凍餸菜包，而餸菜包的標籤上附有二維碼（QR code），掃瞄後可觀看6條短片，為基層家庭「加餸」外，同時「加送」關懷及力量。 

餸菜包的標籤上附有二維碼（QR code），掃瞄後可觀看6條照顧心靈的練習短片。（宣明會提供圖片)

「力量加餸」是透過自動販賣機免費派發食物包的計劃，由宣明會、新生精神康復會及加減乘除基金聯合策動，並由新生精神康復會安泰軒（油尖旺）及深水埗浸信會提供場地設置自動販賣機。 

由今年4月11日起，「力量加餸」免費向已登記的200個基層家庭或居於「劏房」的家庭派發經急凍的已煮熟餸菜包、湯包及乾糧等，為期8個星期。受惠家庭會獲派發一個二維碼，憑二維碼前往指定販賣機，每星期以自助形式領取食物。 

每個餸菜包的標籤除了印有食用限期外，標籤上亦附有「二維碼」，掃瞄後可瀏覽及觀看6條由新生精神康復會newlife330製作、並由該會臨床心理學家作聲音導航的「抗疫時不忘照顧心靈」系列短片，包括「在不確定中穩定心神」、「照顧焦慮情緒」、「與煩惱同行」、「給自己一覺好眠」、「滋養我們緊張的身體」及「給身體一份慈愛」，讓基層兒童及他們的家人透過小練習，照顧自己在疫情下的煩惱、焦慮及各種情緒，以更好的身心狀態應對疫情帶來的挑戰。 

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責任編輯：郭詩詩

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