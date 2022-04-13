有「危」自有機！ 一文拆解危疾保險五大迷思

以往很多人都認為「無病無痛」無需購買保險，但自疫情爆發至今仍未止息，大家的健康「危機意識」日漸提升，明白到健康並非必然，大家開始警覺需要為自己準備一份保障。當中危疾保險能幫助大家解決突如其來的健康「危機」，減輕患病時的財政壓力，讓大家可以無後顧之憂地接受治療。以下就拆解五大常見的危疾保險的迷思，讓大家加深對危疾保障的了解。



迷思一、本身已經有一份醫療保險，還需要加購危疾保嗎？



需要。醫療保險和危疾保險雖然同樣是為健康的保障，但前者主要針對門診或住院等，以實報實銷的形式，抵銷受保人的醫療開支；後者則是保障常見的高危疾病如癌症及心臟病等，以一筆過賠償，為受保人支付治療費用和治療期間的生活費。兩者發揮相輔相成和協同作用，為健康帶來全面保障。



迷思二、年青人無需要急着考慮購買危疾保險？



別以為年輕力壯，常做運動，擁有健康體魄就無需考慮購買危疾保險。根據醫院管理局最新癌症統計數據顯示，在2019年，本港癌症新增個案達35,082宗，相比過去十年的升幅達至35%，平均每日有96人確診癌症，更有年輕化的趨勢。因此健康並非必然，疾病有機會悄悄突襲，一旦不幸患病，高額的治療費用加上生活費，有機會讓自己和家人陷入沈重的經濟壓力。建議25歲以上、作為家庭經濟支柱，或正準備計劃人生大事等人士，都應及早為自己選購一份合適而全面的危疾保險，一來年輕的時候患病機會較低，二來愈年輕保費相對愈低，有更好的保障。



迷思三、保險賠償有限次數？賠完一次後無得賠？



現時市面上的危疾保險，大部分都是一筆過賠償後便不再受保，或是在一定條件下才可獲最多數次的賠償，投保前一定要注意當中的條款和細則。近年流行虛擬保險，因於無中介人參與，可以節省佣金，能以更相宜的價錢提供更佳保障，就好像OneDegree的危疾保險，首創「總索償次數無上限」^，於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次，比起一般產品只針對部分疾病的多次賠償，其保障更全面，更適合擔心會患上各種危疾的人士。



迷思四、虛擬保險與傳統保險有何分別？



兩者均符合保監局的監管要求，而虛擬保險全程在網上辦妥，沒有中介人，可以節省佣金，亦不含儲蓄成分，讓投保人可以較低的保費獲得較全面的保障。此外，傳統保險公司會根據投保人申報健康狀況、投保金額等，再作決定是否需要投保人去驗身。而虛擬保險一般並不需要提供身體檢查報告，以OneDegree的危疾保險為例，投保人只需要提供回答有關健康狀況的問題以供審批申請便可，更不設生存期，客戶可於網上提交索償申請，隨時登入用戶專頁查看批核進度，如有疑問可直接聯絡客戶服務專員，索償過程輕鬆簡單。



一圖比較虛擬保險和傳統保險︰

迷思五、危疾保費一定很昂貴？



一般危疾保險分為定期和終身兩種，分別在於終身有儲蓄成分，保費相對較高，而兩者均設有7至14日的生存期，即投保人如在確診危疾後短時間內過身，將不會獲得賠償。OneDegree因沒有中介人，可以節省佣金，因此能做到「低保費高保障」，以最基本的關鍵計劃為例，投保額為100萬港元，每月供款低至港幣31元，即使最高保障的無限計劃，每月也只需低至港幣65元，已經包括62種危疾保障，還包括3種早期危疾，而且不設生存期（末期疾病除外），保障受保人及家人的利益。



即日起至4月30日投保，還有6個月保費回贈，詳情︰https://bit.ly/3JCxr5q



^只適用於無限計劃：作出首次危疾索償後每次就新的危疾種類索償將有一年等候期，保單生效期間不限總索償次數，唯每種危疾只能索償最多一次。末期疾病及失去獨立生活能力只適用於首次索償；受其他條款約束，請參閱保單詳情。



（特約）