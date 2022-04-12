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【保就業2022】財委會通過430億元「保就業」計劃　最快本月底前可申請

政治 17:45 2022/04/12

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立法會財委會今日召開特別會議，通過430億元「保就業」計劃。（立法會直播）

立法會財委會今日召開特別會議，通過430億元「保就業」計劃。勞工及福利局長羅致光預計，本月底之前可開始接受申請，最快5月發放資助，預計全港約160萬名僱員受惠。

政府早前微調新一輪「保就業」計劃，取消合資格僱員3萬元月薪上限，多名議員在會上對此表示歡迎。

新民黨主席葉劉淑儀建議，以實名制向僱員發放資助。羅致光回應指，不會以實名制發放資助，但強調當局會核對僱員強積金供款，以確保資助用於「出糧」，亦會設有投訴機制。

羅致光又指，僱主可以選擇以前年申請「保就業」計劃的僱員人數，或以去年第4季的僱員人數申請援助。對於有議員關注，若以去年第4季人數申請，審批時間會較長，羅致光表示，明白企業在第5波疫情中，面對現金流的問題，強調政府已全速處理，但要再加快就有難度。

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責任編輯：胡偉明

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