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【食物安全】韓國、英國、美國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:57 2022/04/12

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韓國、英國、美國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（12日）宣布，因應世界動物衞生組織和加拿大食物檢驗局分別通報，指韓國、英國、美國和加拿大部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

有關地區為：

  • 韓國
    • （一）慶尚南道金海市

英國
（二）德文郡東德文區
（三）劍橋郡東劍橋郡區

美國
北卡羅來納州
（四）Johnston縣
（五）Wayne縣

南達科他州
（六）Bon Homme縣
（七）Brule縣
（八）Lake縣
（九）Spink縣

愛荷華州
（十）Cherokee縣
（十一）Guthrie縣
（十二）Hamilton縣
（十三）Humboldt縣
（十四）Osceola縣
（十五）Sac縣

明尼蘇達州
（十六）Becker縣
（十七）Dodge縣
（十八）Kandiyohi縣
（十九）Lac qui Parle縣
（二十）Le Sueur縣
（二十一）Morrison縣

北達科他州
（二十二）LaMoure縣
（二十三）Dickey縣

德克薩斯州
（二十四）Erath縣

加拿大
艾伯塔省
（二十五）Paintearth縣
（二十六）Kneehill縣
（二十七）Ponoka縣
（二十八）Mountain View縣

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從韓國進口約20公噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋；從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3,770公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋；從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及約6.4億隻禽蛋，以及從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡韓國、英國、美國和加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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