見面直呼李家超為「未來特首」　選委力數「加分位」

▲ 莊子雄發言後稱恭喜李生當選。（短片截圖）

「唯一特首候選人」李家超尚未正式報名，政綱亦尚未出爐，但所獲提名票一早超額，他自宣布參選後，就馬不停蹄或透過視像聽取選委意見，或親自上門拜訪政黨社團。而今日開放給傳媒和公眾的網上交流會，有選委開場直呼其為「未來特首」，亦有人忍不住說「恭喜李生當選。」連李家超亦尷尬一笑。

今日下午舉辦的網上交流會，有40多位來自不同界別的選委參與，香港工業總會和廠商會的選委，李家超解釋其施政理念後，聽取意見。李家超出任下任特首似乎已毫無懸念，多名選委在發言時未有保留，對其出選特首表示感謝，工總常務副主席莊子雄發言完畢時不忘留下一句「喺度恭喜李先當選。」

未知是否受莊子雄感染，緊接發言的歌手張明敏則直呼李家超為「未來特首」，又形容李家超過往的表現令香港人有「安全感」。

近日李家超的一言一行都備受關注，而李家超似乎亦不敢怠慢，事事謹慎，但落在選委眼中，就變成了「加分位」，有選委稱，李家超到達他們政黨或會址大廈，都會主動掃安心出行，又要求合照時僅二人合照，既符合二人限聚要求，亦讓選委有與其單獨合照的機會。又有選委稱，李家超與他們見面期間態度誠懇，「真係見佢攞執筆記低我哋講D嘢，唔似扮。」

工聯會理事長黃國昨日見完李家超後稱，李家超在會上花了不少篇幅去解釋其競選口號「同為香港開新篇」的「同」字，而李家超今日在見選委的開場白時亦提到這點，稱「同」是想強調不是一個人，不只是行政長官，而是整個政府和社會大眾一起為香港開新篇。他昨日見香港友好協進會的選委時，則主動「示弱」，稱參選對其而言，是莫大的人生挑戰，又認為會艱巨，「我亦都可能有疲累的時候，但只需要你們有時的鼓勵說話，我都會繼續迎難而上。」有選委認為，這可能是他真心話，亦是他爭取大家支持的策略，因為他的示弱，某程度上也讓在座的選委感到自己的重要性，會更願意幫他。

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