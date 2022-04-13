【是日運氣】跟喇沙校友涂毓麟憶校園生活　冼靖峰拒隨波逐流要做自己

▲ 冼靖峰和涂毓麟背景有不少相似。

冼靖峰（Archie）因參加《聲夢傳奇》而打開知名度，他有別同期的炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等仍是學生身份，原有一份穩定工作收入的他，毅然辭工入行追夢。近日Archie跟同在喇沙書院讀書的歌手涂毓麟（Oscar）合唱新歌，兩位昔日校友，成長背景和入行經歷原來十分相似。

現年23歲的冼靖峰，由小學至中學都就讀於喇沙，之後在香港大學攻讀工商管理學學士（會計及財務），去年參加《聲夢傳奇》後加入樂壇。

至於跟Archie同齡的涂毓麟，亦曾在喇沙書院讀書，中學時並已在香港演藝學院修讀鋼琴系，之後獲獎學金到英國哈羅公校（ Harrow School）升學，中學畢業後返港入科技大學讀書，後來參加首屆《全民造星》時被發掘入行，比冼靖鋒稍早出道。

▲ Archie和Oscar近日合唱新歌《是日運氣》。

【聲夢JUNIOR】聲夢學員升呢做聲夢助教 3名高材生聲夢學員學歷揭秘

喇沙重人際交流

兩位新晉歌手都曾在喇沙讀書，其實當年在中學時已互相認識。Oscar憶述：「我們雖沒有試過同班，但有共同相識的同學，也會在很多課外活動見面，當時或者不算最好朋友，卻經常有交流，因為喇沙書院很著重人際交流，學校師兄弟都會很緊密。」

Archie表示當年已十分佩服對方的音樂才華。「Oscar在中二之後已去了英國讀書，記得有年同學們不斷瘋傳一條視頻，便是Oscar在英國表演彈琴的片段，所以一早對他印象深刻，那時已在想如果有一日可以跟他一齊合作便好了。」

最新影片：潘燦良周家怡訪問

對Archie的讚美，Oscar也「回禮」 說：「Archie都很出名，他由大學起已經常參加歌唱比賽，絕對是天生識唱歌的人。因為我本身多數彈奏古典樂，對唱歌接觸不多，所以常會參考別人的演出，而Archie也是我常有留意的其中一人。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

辭去銀行工入行

Oscar坦言跟冼靖峰有許多相似的經歷，除曾是中學同學，在大學時也同樣選修商科，也曾在銀行做關於金融的工作，而最後亦選擇捨入行當歌手。他回想：「讀大學一年級時，已遇上入行的機會，當時決定放棄投資銀行的實習工作，內心都十分掙扎，害怕自己會選擇錯誤，現在回想，不論將來的結果好或壞，都全是自己的成長經歷。」

至於冼靖峰在大學畢業後曾任職MT（Management Trainee），同樣因為追逐音樂夢而辭去別人眼中大好前途的工作。Archie笑言跟Oscar也經常談及此話題，而對方比自己早出道，很多事情都要向他請教。「自己一開始也感到害怕，但回想由小學、中學至大學的路都相當正常，不會跳出框框；至完成《聲夢傳奇》比賽，覺得真的要勇敢一次，做自己真正想做的事情！至少目前為止，我仍覺得是值得的。」

Archie覺得追夢最重要是對自己的選擇有信心，才不會後悔。「譬如我選擇了唱歌和音樂，就不可以回頭，其他一切都只是身外物，只有唱歌才是最重要，所以無論多辛苦，方可以堅持下去，捱過所有難關。」

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟成樂壇新CP Joey+Oscar跨公司合唱互相欣賞

▲ 娛圈其實有不少「喇沙仔」，冼靖峰早前便跟林溥來、黃建東、周奕瑋和江榮暉，以舊生身份演出《思家大戰》

燃燒著青春夢

雖然理想和現實往往未必可以平衡，幸而二人仍十分年青，內心那團火焰不會容易熄滅。Oscar坦言：「自己入行資歷尚淺，所以任工作都會去做，就算是不擅長的事，都不會抗拒，一有機會就去表現自己，全面性很重要。」

Archie也試同：「我們放棄了一份穩定收入的工作入行，都是因為想做自己喜歡的事，如果還要做不滿意的事情，那不如返去打工。所以現階段都是盡情去享受這份職業，無論是唱歌、演戲或主持，甚麼都可以嘗試，當你全情去投入，觀眾是會看到，自然會感受到你的熱情。」正燃燒著青春夢想的兩位男生，均拒絕隨波逐流，決心走出自己的人生路。

▲ Oscar具音樂才華。

合唱新歌

冼靖峰涂毓麟兩位好友近日推出合唱歌《是日運氣》，也是二人自今年情人節網上騷後再度合作。Oscar解說合作緣由：「上次一齊做音樂會後，網民反應很好，很想跟Archie再合作新歌，能跟好朋友一齊做工作是很有意義，今次大家已有默契，在錄音室還一take過完成，十分好玩。」

至於歌詞內容，Archie就勾起以前失戀的痛，體會到兩個人如果不夾，無論多努力也沒有結果，體驗到何謂「勉強冇幸福」的道理。

而Oscar表示若放到人生，也可以反映追夢的心情。Oscar解說：「這首看似是情歌，但也可以講年青人面對剪前途的選擇，尤其近年疫情，不少人內心都十分徬徨，有時要學懂去取捨，每一個經歷，日後回想都可以有所得著。」

記者：區家歷