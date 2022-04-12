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V city+V Walk消費券復活節加碼　消費$2000最高可達150%回贈

休閒消費 18:16 2022/04/12

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

屯門及西南九龍區購物商場V city及V Walk近日推出【消費券 爆買爆賞】，以連珠炮發的消費JETSO回饋顧客，當中人氣最高的「爆買爆賞• 高達150%回贈」將於復活節長假期首日4月15日再度登場。

The Point會員即日以電子消費券消費滿2000元，即可換領總值3000元的指定商場及商戶贈券/禮券，賺盡高達150%回贈，同時可賺取會員積分，名額共300個，保證全城最紅回報，讓大家於假期買到手軟，賺到最盡。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

其他矚目獎賞包括「最高消費賞」，於推廣期內累積消費最高的Big Spender，可獲得最新iPhone 13 Pro (松嶺綠色) 乙部。

惠及駕車一族的「智Net泊．$0消費賞」，只要即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可賺取值200元「Point Dollar」，於指定商戶可當200元現金使用。

此外，在V Walk及V city場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領新冠病毒快速檢測套裝/口罩乙盒。

V walk V city 電子消費券 復活節 商場 著數優惠

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