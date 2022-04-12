【第五波疫情】跨境運輸行車架次跌8成半　業界倡對港跨境司機閉環管理撤全面接駁模式

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航運交通界立法會議員易志明今（12日）表示，第五波疫情重創物本港流業業，3月中跨境運輸實行全接駁運輸後，陸運運輸架次下降近8成半，擔心政府再在港設接駁場情況將加劇，提出對本港跨境司機實行閉環管理及統一兩地檢測標準等方案，冀逐步恢復陸路運輸。

易志民連同香港物流協會今召開記者會指出，自3月14日跨境運輸實行全接駁運輸後，陸路貨運出入跨境車次由過往每日平均2萬架，下降至3000多架，幾乎9成跨境司機失業，亦有物流公司員工要轉兼職等；又因中港運輸車幾乎停擺，貨物運不到轉口港，有空運公司一星期被取消3包機，生意跌5成；本港3月尾的空運貨運量，同時也較去年同期下跌3成。

易志民表示，目前港跨境司機要駕車至內地的接駁場以消毒貨車及接受核酸檢測，並將貨車交予內地司機，由內地司機駕至貨場取貨後，再將車交還香港司機，而中港兩地政府更擬在港也設接駁場，擔心會再進一步加長運輸所需時間及影響貨運。

易志明提出，跨境司機應統一在內地接駁場進行核酸檢測，以免因兩地檢測標準不一而出現不便，同時對本港跨境司機實行閉環式管理，跨境司機完成檢測且貨車完成消毒後，司機上車便貼上封條，全程不可落車，並於取貨後直接回香港，不用在內地過夜；至於若貨物遇清關問題，則司機及貨車先回香港，留貨物在內地處理，冀內地防疫機關可以放心；又指已向港府及中聯辦提出相關建議，目前有關部門正研究中。

香港物流協會會長袁美儀表示，若現狀再維持多數月，香港國際物流樞紐地位將不保，建議港府與內地政府協調，取消全面接駁模式，讓陸路運輸恢復正常，並優化及統一防疫制度；同時又批政府暫緩租金措施未有涵蓋貨倉，對業界支援不足；並冀下屆政府設適當指引，勿「話停就停」，同時及早部署未來路線圖增企業和投資者信心。

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記者：黃小冰