【李家超參選特首】李家超：短時間內撰寫政綱必須作出選擇　判斷那些建議大致回應社會關注

▲ 李家超出席第四場與選委會見的網上會議。（李家超Facebook）

特首選舉參選人李家超，傍晚舉行第四場網上會議與選委會面，超過50位選委參加，34名選委在會上發言。出席選委分別來自社褔界、中醫界、飲食界、基層社團、司法界別、全國性團體等。

李家超表示，會充分參考選委提出的意見，但他坦言，短時間內撰寫政綱必須作出選擇，即使某些範圍未能涵蓋，亦不代表他不關注，他會作出判斷那些建議，是大致上回應了社會最關注的問題。他形容，自己實事求事，大家提出的問題都要慢慢逐步解決，同時追求速度及結果，他會細心選擇，並融合各位提出的意見放在政綱內。

他又稱，從選委的意見中得到啟發，認為香港要成功增加競爭力要考慮兩個元素，第一是本身實質有沒有能力參與競爭，第二是宣傳，就如多名選委所言，香港要講好自己的故事，除了加強實力，也要做好宣傳工作，同意政府在這方面需要大力改善，若能成功上任，會與不同專家研究如何共同講好這個故事，包括海外宣傳。

李家超續指，他所提出的「共同」精神會要求落實在自己的團隊內，要求所有司局長自己承擔起其領域內所需要承擔的責任，又稱相信很多熱心為香港好、才德兼備的人願意加入政府團隊，他有信心建立一個有效團隊。

李家超開場發言提及，過去經歷一些傷痛的經驗，會針對不同環節，研究風險位，從而做好預案和處理方法，確保有可能發生的風險，有應對措施，破解風險，將破壞性減到最低。

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記者：陳葆琳