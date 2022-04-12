東薈城「狂歡購物祭」4月15日開鑼　「激賞折上折」逾400個精選優惠

▲ 東薈城名店倉年度購物節「狂歡購物祭」4月正式開鑼。

東薈城名店倉4月15日至5月15日期間舉辦年度感謝慶典「狂歡購物祭」。連續第3年舉行的年度盛事今年線上線下同步擴大血拼規模 - 「激賞折上折」推出超過400個精選購物及餐飲優惠低至1折起。

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產品類別全面覆蓋時裝配飾、戶外運動、美妝護膚及環球餐飲等；新增設「網賞星期二」結合SHOPPING+網上平台首次推出全新網上購貨功能，每星期限量推出不同的全城至HOT品牌產品及指定商戶電子現金券。

CLUB CG會員更可憑場內的有效即日電子貨幣消費參與「狂賞購物禮遇」換領指定商戶現金券及八達通額外獎賞。立即漂亮出走東薈城名店倉，狂歡購物盡享多重消費獎賞！

▲ 以八達通消費再送50元指定商戶現金券。

當中，「狂歡購物祭」皇牌項目「激賞折上折」，場內60多個熱門零售及餐飲商戶提供逾400個精選優惠以「Outlet 折上折」、「買一送一」及「限定優惠套裝」等發售，人氣名店包括Breitling、cdf BEAUTY、Chloé、Coach Outlet、KENZO、Le Creuset、MARC JACOBS、NIKE OUTLET STORE等。

而「宅在家」或工作忙碌者，可留意今年驚喜登場的「網賞星期二」！SHOPPING+網上平台首度推出線上購貨功能，連續四週逢星期二早上10時正，發售低至1折的品牌商品及電子商戶現金券包括Boggi Milano Outlet、Calvin Klein Outlet、Coach Outlet、DUTY ZERO by cdf、Versace、羲和小館等。

CLUB CG會員更尊享「狂賞購物禮遇」，以八達通消費更可享額外獎賞。

▲ 首推網上購貨功能，搶購驚喜1折產品及6折電子商戶現金券。