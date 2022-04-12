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《12日》入圍烏甸尼遠東電影節　鄧麗欣馬志威盼到當地與影迷交流

娛樂 18:59 2022/04/12

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第24屆烏甸尼遠東電影節於今日（4月12日）公布入圍名單，由伍健雄監製、林愛華執導、鄧麗欣（Stephy）及馬志威（Edward）主演的電影《12日》入圍該影展競賽部份，競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎項。

《12日》的台前幕後為此感到十分興奮，Stephy及Edward更表示如果情況許可，都希望能親身出席影展，與當地影迷作交流，分享愛情觀。

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獲提名感榮幸

已有24年歷史的烏甸尼遠東電影節，是於歐洲最大型的亞洲影展，影展於今年競賽部份新增設「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎。

身兼《12日》編劇的林愛華導演，對於《12日》能夠獲得提名十分開心：「有賴演員嘅精彩演繹，先可以令劇本變得有血有肉有靈魂，所以好多謝Stephy同Edward嘅用心演出，演活我筆下嘅Jeannie同Simon。」

反思愛情意義

身為女主角的Stephy很高興電影能夠入圍：「希望透過《12日》呢部電影，可以俾海外嘅觀眾了解喺地少人多嘅香港裡面，可以點樣成全一段戀愛嘅悲歡離合。」

男主角Edward亦補充道：「觀眾透過大銀幕去見識我哋嘅戀愛模式同態度，相信會有意想不到嘅衝擊，但同時亦可以搵到一份共鳴。」

Stephy與Edward均表示，對於《12日》有著很深的感受，因為故事亦讓他們反思愛情這回事，所以如果情況許可，他們都希望能夠親身參與這次影展，與當地影迷來一次深入的觀映交流。

撰文 : TOPick柴犬出出動

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