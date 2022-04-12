【失業支援1萬元】申請今晚截止　創新辦：截至今晚6時共接獲45.5萬宗申請

▲ 創新辦指，截至今晚6時共接獲45.5萬人申請「臨時失業支援」計劃。（梁偉榮攝）

1萬元「臨時失業支援」計劃，今晚11點59分截止申請。政策創新與統籌辦事處指，截至今日下午六時，共收到超過455,000宗申請，最後一天有逾2萬人申請。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲昨日在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被暫緩稍後一次過再審視。另外，首批合共約60,000名成功申請者，則預計可在今日起的一星期內收到資助。

臨時失業支援屬於「防疫抗疫基金」下的重要措施，政府原本預計約30萬人申請，撥出30億預算。特首林鄭月娥早前表示，聽了許多社會意見，故會寬鬆處理，包括散工都包含在內，若最後超過30萬的數字，亦會批出，「30萬申請、30億元都不是上限，只要符合資格，用寬鬆態度處理都會批出，支持臨時失業人士。」

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責任編輯：黃小冰