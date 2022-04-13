【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證

TVB話題劇《金宵大廈2》現正熱播，昨晚（4月12日）播出的單元「姐姐」氣氛詭異，情節吸引，《金宵大廈2》在昨晚播出後被網民大讚，當中飾演菲律賓姐姐Louisa/LuLu的黃婉華（Franchesca）的演出更獲一致好評，甚至表示要推她當視后。

《金宵大廈2》監製葉鎮輝（阿細）在「姐姐」單元未播出前接受TOPick專訪透露，為Louisa/LuLu一角尋覓了近半年才找到合適人選，當時更點名指黃婉華是信心保證，可說《金宵大廈2》的「秘密武器」之一，阿細認為她替角色用心做足準備，且表現專業。

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信心保證

葉鎮輝大讚黃婉華，並形容對方：「無論身型、外貌，加上APA（香港演藝學院）畢業是一個信心保證。」

他透露當初找黃婉華演出，只是透過電郵方式聯絡：「她沒有電話的，我用Email找到Franchesca，她感到很愕然。聽過故事後很想演，我也想Franchesca演，覺得對方很適合，我找這演員接近半年，終於尋尋覓覓後找到她。」

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讚黃婉華天份高

葉鎮輝很開心找到這位演員擔當Louisa一角：「她表現出其專業，劇集要求她懂得菲律賓語，而她的戲劇修為就是要揣摩。聽Franchesca說，她家中有個姐姐做了很多年，二人關係很好，她跟姐姐一起討論劇本，叫對方教她並錄音，然後不停地背誦及學習，每天都跟姐姐練，我覺得她演出很有心。」

他又補充謂：「作為監製，一定會盡所能去幫助演員，但語言天份是沒法幫助，她真的學懂。」

▲ 單元「姐姐」演員齊出席宣傳記招。

給予新鮮感

葉鎮輝認為黃婉華能帶給觀眾新鮮感：「觀眾對她的臉孔較陌生，很容易便代入了她就是姐姐，無論是造型或其他都盡量做到最逼真，出來的感覺希望觀眾會覺得她就是菲律賓姐姐，認為她就是菲藉演員。」

他最後大讚：「她很有心機，是一位值得被提及的演員。」

▲ 監製葉鎮輝（左）、編審羅佩清（右）。（陳淑霖 攝）

苦練菲律賓語

現年32歲的黃婉華，出生於加拿大，曾兩度回流返港，2019年畢業於香港演藝學院戲劇學院，在學期間多次獲得獎學金及獲頒發不同獎項，畢業後亦曾參與舞台劇、電影、司儀、戲劇教育等不同工作，入行年資淺但演出經驗豐富。

黃婉華私下是運動好手，IG更不時上載行山及游水相，表現好動活潑。雖然黃婉華貌似混血兒，但其實絲毫沒有混血血統。

黃婉華亦接受TOPick專訪時感謝監製和編審羅佩清給予機會，並盡力演出：「在短短兩集內將Louisa的轉變演出來，如何令人相信我就是菲律賓姐姐，而非扮一個菲律賓姐姐，作為一個演員的追求是希望演得真，希望觀眾會接受這角色。」

網民都驚嘆身為香港人的黃婉華，菲律賓話卻說得很神似，原來她為角色特意花4個月學習菲律賓語：「一收到劇本後便很緊張，Louisa所說的話是帶菲律賓口音的廣東話和英文，我訪問了不同的菲律賓姐姐，包括家中的姐姐，還有一次星期日在咖啡店內練習時，跟兩位菲律賓姐姐以菲律賓語對話。她們很好，更給了我電話表示我可找她們練習。」

多番練習令黃婉華如姐姐般操流利菲律賓語，成績在《金宵大廈2》有目共睹。

記者：梁樂欣