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【李家超參選特首】李家超已取得逾700張提名票　明天報名參選

政治 19:22 2022/04/12

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特首參選人李家超已取得逾700張提名票。（林宇翔攝）

特首選舉參選人李家超表示，截至傍晚6時，根據點算，已成功取得逾700張提名票，明天將報名參選，正式時間稍後通知大家。他感謝給予提名票的選委，稱他們的支持對於他而言十分鼓舞，競選辦稍後會再核實提名票的數目。

被問及何時公布政綱，他回應指，他遞交報名表格後，仍會舉辦諮詢會與不同選委及人士進行交流，希望最後的政綱會充分考慮到實際情況，兼且符合大家意見。

他回應台灣殺人案疑犯陳同佳案件時稱，要處理十分簡單，台灣當局立即接受陳同佳前往當地自首即可。他重申，根據香港法例，陳同佳已回復自由，亦曾多次表達希望到自首的意願，認為任何一個正常的當局，應接受任何一個逃犯自願去自首，「所以應該問台灣當局，要求當局盡快讓陳同街去自首」，形容這是公義所在，不應政治化議題。

他又指，23條立法現屆政府已有計劃推進，當選後會繼續繼承其推進工作，按部就班推動23條立法，履行憲制責任。

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記者：陳葆琳

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