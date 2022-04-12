【國安教育】楊潤雄籲學校在周五國安教育日前後辦學習活動　鼓勵學生參加與保安局合辦比賽

▲ 教育局局長楊潤雄鼓勵同學積極參加由教育局和保安局合辦的活動。（資料圖片）

本周五（4月15日）是港區國安法實施後的第2個「全民國家安全教育日」，教育局局長楊潤雄鼓勵同學積極參加由教育局和保安局合辦的活動，包括就「國家安全令生活更美好」及「《香港國安法》確保香港長遠繁榮穩定」創作標語及設計海報，並建議學校在國安教育日前後舉辦合適的校本全方位學習活動。

楊潤雄今日（12日）在社交平台表示，今年國安教育日主題為「國家安全 護我家園」，介紹教育局和保安局合辦的「2022年國家安全齊參與」計劃，包括「國家安全標語創作及海報設計比賽」及「國家安全網上問答比賽」，鼓勵同學積極參加。

其中標語創作及海報設計比賽鼓勵學生秉持正確的價值觀，以創意和藝術的方式展示對國家安全的認識。小學組主題是「國家安全令生活更美好」 ，學生要以國家安全得以維護，令香港市民生活更美好為題，就港區國安法、國家安全其中一個或多個重點領域等，創作標語及製作一面海報；中學組主題則是「《香港國安法》確保香港長遠繁榮穩定」 ，學生要就港區國安法讓香港恢復秩序，再創繁榮，或確保「一國兩制」行穩致遠等範疇，創作標語及海報，以展示國家安全對個人、 社會和國家非常重要，比賽將於6月6日截止提交作品。

今年國安教育局適逢全港學校正提早放「暑假」，教育局亦建議學校在國安教育日前後，舉辦合適的校本全方位學習活動，展示國家安全與日常生活息息相關，並培養師生共同維護國家安全的意識。教育局通函舉例包括透過早會或班主任課等，播放國家安全有聲繪本；學生就國家安全的不同領域進行資料搜集或專題研習或分享；舉辦以「國家安全」為主題的班際或級際比賽，例如國情知識問答、壁報、海報及標語創作比賽等。

教育局另已製作多項學與教資源，以推動《憲法》、《基本法》和國家安全教育，例如「國事小專家」互動問答遊戲，讓同學在家也寓學習於娛樂，最近製作了「國家安全教育展板」，讓學校透過生動有趣形式，圖文並茂地向學生介紹國家安全的定義、國家安全的不同領域及國家安全的重要性。

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責任編輯：馮琪雅