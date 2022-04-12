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【檢疫酒店】3間社區隔離酒店轉做檢疫酒店　多2,000房間供應【附名單】

社會 19:59 2022/04/12

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尖沙咀九龍酒店，將轉作指定檢疫酒店。（資料圖片）

政府今日（12日）表示，在落實「外防輸入」的前提下，將進一步增加指定檢疫酒店供應，以應付從海外回港的香港居民，包括抵港外傭的需求。

當局在評估社區隔離設施的供求及使用情況後，決定將3間早前預留作社區隔離設施的酒店，即皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店，轉作指定檢疫酒店，以額外提供約2,000間房間。該批酒店將由4月14日起投入服務，並陸續開始接受房間預訂。

為善用酒店房間作檢疫用途，由5月1日起，現時4間預留作外傭檢疫用途的酒店，即沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店，除繼續接待外傭檢疫外，亦將接待其他從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民入住檢疫，共提供約1,600間房間，已預約這4間酒店的外傭不會受影響。從海外回港的香港居民，則可於4月19日上午10時起，經酒店的網上預約系統預訂房間。
 
連同以上7間酒店，從5月1日起，指定檢疫酒店共有45間，提供超過1.4萬間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民（包括外傭）選擇入住。
 
政府發言人表示，所有指定檢疫酒店在參與計劃前均已向政府提交有關其收費資料。除非獲得政府批准，否則酒店在計劃期內不得調整收費。事實上，在今輪有效期至7月31日的指定檢疫酒店計劃下的各間酒店至今並未有申請調整收費。

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責任編輯：吳卓峰

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