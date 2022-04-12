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【核酸檢測】明起經陸路往內地或澳門　改以鼻咽拭子採樣

社會 20:03 2022/04/12

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明起前往內地或澳門的出境前特別檢測安排改以鼻咽拭子採樣。（資料圖片）

政府今日（12日）公布由明日起，旅客經由陸路出入境管制站或香港國際機場離境前往內地或澳門時，在2019冠狀病毒病特別檢測安排下須接受的額外快速核酸檢測，將改以鼻咽拭子收集檢測樣本（原以鼻腔和咽喉合併拭子採樣）。

政府發言人表示，新安排是為了進一步預防本地個案輸出往內地或澳門，以配合國家的抗疫工作。政府提醒，相關離境旅客應預留充足時間，提早到達出入境管制站或機場，並遵從在場工作人員的指示進行檢測，以確保取得陰性檢測結果後有充足時間完成通關程序或辦理登機手續。

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責任編輯：袁澍

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