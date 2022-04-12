【私隱風險】中小學透過電腦課教資訊素養　青協提醒學生用社交平台時要謹慎

▲ 青協提醒，學生在使用社交平台時，要採取謹慎、尊重的態度。（經濟日報資料圖片）

私隱公署檢視港人10大最常用社交媒體的私隱設定及政策，並向社交媒體用戶提供多項建議，提醒家長要教育子女過度披露或分享個人資料的後果。（詳情即看：【下一頁】）要培養學童資訊科技素養，學校教育是重要的一環。青協會到不同學校分享，提醒學生在使用社交平台時，要採取謹慎、尊重的態度。浸信會天虹小學就說，主要在電腦科課堂時向學生傳授資訊素養知識，1至6年級均會學習相關課題。

青協一向有到校進行新媒體教育，並推出「媒體素養教育網」，內有教材套資源。青協全健空間青年工作幹事劉姑娘指，最重要向中小學生傳遞網絡上足印會永久保留的訊息，

有時青少年以為delete咗就冇人睇到，但其實會有人Cap圖，網絡上嘅資訊係會永久保存。

她提醒，在使用社交平台時，要採取謹慎、尊重的態度，包括發文時留意私隱設定，不要隨意再帖文公開，最好設定為只供朋友閱讀；最好關閉定位功能，手動輸入所在地點；切勿在未徵得同意時上載他人相片等。

另外，浸信會天虹小學就會透過電腦課，教授資訊素養的知識。其中初小會學習使用科技的正確態度、保護電腦資料、避免沉迷網絡、保護知識產權及版權等；高小則涉及到保護個人私隱、網上交友及購物、網上欺凌等知識。

副校長劉利分享，校方想學生在掌握技能之餘，亦學會正確使用互聯網的態度，在網絡上尊重他人，同時小心保護自己。他指課堂上會講及如何使用社交媒體，主要圍繞較多人使用的Instagram及Facebook，教導學生如何在平台上保護個人資料。他又說，學校每年都會邀請不同機構到校演講，例如本學年就談及互聯網的知識產權等。

本身是中學校長的立法會議員鄧飛亦說，學校通常在電腦科中談及安全使用互聯網等基本知識。但他指，以往較少專門教育學生有關社交平台的知識，而教育局本身很少相關指引，校方亦很難完全掌握學生使用什麼電子社交平台。

他說，以往學校針對社交平台的工作均較被動，例如出現網上欺凌後，作出補救教育，並會訓輔學生。鄧飛期望，日後教育局可就教育學生使用社交平台，提供更多專業資源或指引。

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記者：黃悅晴