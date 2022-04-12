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【電子消費券】警方共拘15人涉消費券騙案　累計涉款160萬

社會 20:38 2022/04/12

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（警方記者會截圖）

警方今（12日）表示，自政府去年推出消費券以來，共就消費券相關的騙案拘捕15人，其中4人涉及新一輪消費券，累計涉款160萬元，全部人正保釋候查。

被捕人涉及11男4女，年齡介乎20至66歲，報稱廚師、的士司機、侍應及無業，涉嫌干犯欺詐、串謀詐騙及盜竊罪。其中11人涉盜用他人個人資料，將消費券轉至個人帳戶，或利用已去世親人資料登記消費券，涉及約142宗個案。其餘4人則以折扣價錢套現消費券，利用中間差價獲利，涉及5個案。

警方指，除了上述不法手段，亦有239個案涉及受害人填錯個人或消費券帳號資料，致消費券款項落入他人戶口，而收款者拒絕退還。

警方指，被捕人非集團式經營，亦不認識事主；部分受害人因未有妥善保管個人資料，入遺失身分證及委託陌生人寫著登記消費券等，而致個人資料被盜取，提醒市民要小心保護個人資料，並應找值得信賴的人協助登記免，勿隨意向人透露個人資料。而新一輪消費券推出後，警方也以接獲10多宗舉報，將繼續調查，不排除更多人被捕。

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記者：黃小冰

盜竊罪 電子消費券

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