【Netflix劇集】金宇彬+申敏兒《我們的藍調時光》　情侶檔合作收視勝《愛的迫降》

▲ 《我們的藍調時光》

被劇迷譽為「2022年必看人生韓劇」的《我們的藍調時光》，結合韓國演藝界夢幻黃金組合，包括李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等，此劇更是金宇彬現實中抗癌成功後，首度跟女友申敏兒合演的劇集，自然充充滿話題。

本星期Neflix首播的《我們的藍調時光》，結集如電影級數的卡士陣容，由《沒關係，是愛情啊》的班底所製作，其中金宇彬和申敏兒這對現實中的情侶，更是首度合作拍劇，因此劇集甫開播，已成功製造了話題，首播收視更勝《愛的迫降》。

▲ 金宇彬申敏兒15年相戀。（取自IG）

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現年31歲的金宇彬，憑劇集《繼承者們》而走紅，2015年跟演員申敏兒合作廣告而結緣，之後大方公開戀情，因二人是姊弟戀，故一度不被外間看好。

2017年金宇彬宣佈患上鼻咽癌，申敏兒更為此停工兩年，專心陪伴男友抗病，令二人關係更見親密，去年金宇彬抗癌成功，更曾表示跟女友依然像熱戀一樣。

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今次《我們的藍調時光》是二人首度拍演劇集，故事背景設在濟州島的漁村，透過14個人物在島上的際遇，展出人生的各種面貌，也是反映出不同人的生活縮影，是一齣結集寫實與夢幻的作品。

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各有CP組合

不過金宇彬和申敏兒二人劇中卻非演情侶，而是各有角色設定。申敏兒在劇中演一名失婚女子，加上罹患憂鬱症，兼失去孩子撫養權，身心俱疲的她在濟洲島上，遇上李炳憲飾演的高中同學，二人各歷人生考驗，同病相憐而互相扶持。



至於金宇彬，劇中則跟韓志旼配成一對。他演一名常要跟海女合作的船長，他一直嚮往簡單的人生，原希望跟女友在島上過溫馨的日子，可是一切不似預期；而他跟韓志旼的相處中，逐漸發現對方內心的秘密，繼而互生情愫，二人的人生起了翻天覆地變化。