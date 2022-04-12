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【新冠疫苗】港府今年度預留逾90億元予疫苗接種　包括45億元買疫苗、38億元打針

社會 21:21 2022/04/12

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港府預算今年度花45億購買疫苗，斥38億接種及3,200萬宣傳（陳國峰攝）

本港第5波疫情持續，有港府專家不排除今年下半年會有第6波疫情出現，疫苗接種被視為有效防重症方法；食衞局回覆議員書面查詢時表示，預算2022至23年度的新冠疫苗接種計劃所需額外撥款為90.839億元，其中45.8億元作採購疫苗、38億元用作推行疫苗接種計劃、3,200萬元用作宣傳。

目前港府已採購850萬劑科興疫苗和1,230萬劑復必泰疫苗，合計2,080萬劑的疫苗總數足夠讓每位合資格市民接種3劑疫苗；局方指由於港府與藥物製造商已簽訂保密協議，故不能隨意披露每劑疫苗的平均價格。

根據財委會文件，食衞局表示，已預算在2022至23年度須額外撥款90.839億元，以繼續推行疫苗接種計劃，扣減2021至22年度尚未動用的30.526億元後，2022至23年度需要的額外撥款為60.313億元，細分如下：

項目 百萬元
採購疫苗(包括運送、物流及冷鏈管理) 4,581.6
推行疫苗接種計劃(包括注射及行政費用) 3,887.3
貯存和運送 30
物料及消耗品 33
資訊科技平台 62
宣傳工作 32
應急基金(採購疫苗總開支的10%) 458
扣減︰轉撥至本財政年度的未動用款額 -3,052.6
總計 6,031.3

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記者：鄧凱文

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