【強制檢測】再有35幢大廈納入強檢　紅磡黃埔花園、鰂魚涌華蘭花園等上榜【附名單】

▲ （陳永康攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，再有35幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月13日至14日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

35幢大廈包括：

筲箕灣耀東邨耀富樓

大嶼山梅窩銀灣邨銀日樓

藍田興田邨美田樓

屯門大興邨興盛樓

屯門澤豐花園澤安樓

屯門翠寧花園2座

屯門新圍苑新珮閣

屯門兆禧苑雅禧閣

沙田廣源邨廣棉樓

沙田沙角邨美雁樓

沙田嘉徑苑嘉愛閣

馬鞍山曉峰灣畔4座

葵涌雍雅軒1座

葵涌葵涌邨綠葵樓

牛頭角樂華北邨欣華樓

長沙灣麗翠苑麗榕閣

大埔太和邨新和樓

大埔林村白牛石下村100號

大埔廣褔邨廣崇樓

九龍城德朗邨德珮樓

紅磡黃埔花園2期錦桃苑15座

紅磡黃埔新邨永富樓

香港仔華貴邨華孝樓

東涌迎東邨迎喜樓

青衣長宏邨宏正樓

荃灣浪翠園12座

粉嶺華心邨華勉樓

將軍澳善明邨善智樓

油塘油麗邨卓麗樓

土瓜灣真善美村至美樓

長沙灣凱德苑

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

柴灣富景花園9座

堅尼地城五福大廈B座

鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：黃小冰