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【青航計畫】社署：603學員畢業　半數未繼續服務社福單位　

社會 21:54 2022/04/12

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安老業界人手不足問題已經持續多年，社署自2015年7月推出「青年護理服務啟航計劃」，鼓勵年輕人投入安老及康復護理服務當中。社署今日（12日）在回覆立法會議員的書面查詢時指，2020-21年優化青航計劃後，共招收776名學員，當中603人畢業，僅有340名畢業後繼續受聘社會服務單位，即或有超過半數都未繼續留在安老服務行業。

社會福利署指出，自2015年7月推出「青年護理服務啓航計劃」(啓航計劃)，鼓勵青年人投身安老及康復護理服務，首5個年度共招收了1 158 名學員。社署於2020-21年度優化啓航計劃，同年度起5年內提供共1 200個培訓名額，迄今共招收776名學員。社署透過與各營辦機構的定期會議，就啓航計劃的推展情況及成效交流意見，以確保機構的安排能夠一致符合計劃的目標。啓航計劃至今，有603名畢業學員。根據部份學員在畢業時提供的資料，340名畢業學員會繼續受聘於社福服務單位。

啓航計劃現時分別提供2個達到資歷架構第三級別資歷及3個達到資歷架構第四級別資歷的兩年制兼讀文憑課程，供不同學習能力的學員選擇合適的課程。啓航計劃推出至今，約有580名學員已完成兩年制的兼讀文憑課程，即獲得資歷架構第三或第四級別的資歷。

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責任編輯：袁澍

 

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