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【康健中心】黃大仙、荃灣等5區今年啟用　食衞局擬定另10區選址【附選址】

社會 22:19 2022/04/12

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食衞局披露11區中心選址，荃灣區設於Plaza 88料11月啟用（資料圖片）

為推動基層醫療健康服務，港府自2017年提出全港18區設立地區康健中心，至今只有葵青和深水埗兩區成功啟用，另外5區包括黃大仙、元朗、荃灣、屯門及南區預計會於今年開始營運，財委會文件披露，荃灣地區康健中心會設於Plaza 88，預計2022年11月開始營運。

位於葵青及深水埗區的地區康健中心已投入運作，食衞局書面回覆立法會議員問題時表示，港府已於2021年就位於屯門、黃大仙、南區、元朗及荃灣的康健中心進行招標，邀請機構提供營運服務，預計於今年內陸續開始營運，並披露荃灣地區康健中心會設於Plaza 88，預計2022年11月開始營運。

至於餘下11區，局方指已物色合適地點作康健中心長遠發展之用，並獲相關區議會支持，其中只有離島仍未物色合適地點，局方指稍後會諮詢離島區議會。

17區地區康健中心地址／選址如下：

  • 葵青：九龍貿易中心（已啟用）
  • 深水埗：深水埗石硤尾邨美禧樓（已啟用）
  • 屯門：屯門玫瑰花園商場（料2022年5月營運）
  • 黃大仙：鑽石山啟鑽苑啟鑽商場（料2022年7月營運）
  • 南區：黃竹坑嘉尚滙（料2022年7月營運）
  • 元朗：天水圍天一商城（料2022年7月營運）
  • 荃灣：荃灣Plaza 8（料2022年11月營運）
  • 灣仔：加路連山道用地
  • 東區：小西灣道與富欣道交界處
  • 油尖旺：前旺角街市用地
  • 觀塘：觀塘綜合發展項目
  • 大埔：安邦路前賽馬會會所游泳池用地
  • 西貢：將軍澳第67區
  • 北區：上水第4及第30區1號地盤
  • 中西區：中港道、西消防街與干諾道西交界處
  • 沙田：火炭山尾街
  • 九龍城：何文田政府綜合大樓

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記者：鄧凱文

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