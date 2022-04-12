【安老院】逾6,200名長者輪候院舍宿位期間離世　資助護理安老宿位輪候時間達20個月

▲ 安老院宿位不足。（資料圖片）

本港人口急速老化，安老院舍宿位供不應求，不少長者「等到死」。根據社會福利署回覆立法會的最新數字，2021年度有4,445名長者及1,838名長者，分別在輪候資助護理安老宿位及資助護養院宿位期間離世，佔曾列入輪候名單的長者申請人數9%及18.1%。總數較2020年度的7024名及10.3%和20.5%略有下降。

社署數字顯示，截至2021年12月底，有23,818名長者輪候護理安老宿位，其中資助安老院舍平均輪候時間達20個月。另有5,240名長者輪候護養院宿位，平均輪候時間為23個月。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍