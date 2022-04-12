【特首選舉】李家超：與內地通關最重要　本港抗疫策略一定要接連國家

▲ 已經辭職的前政務司司長李家超，將於明日正式報名參選特首。（林宇翔攝）

明日將正式報名參選特首的李家超，今日在社交網站競選專頁發帖文：「我認為和內地通關最重要，我們的抗疫策略，一定要接連國家。」

有關帖文以「內地通關 重中之重」為題，李家超表示：「本地的措施如果不可以配合內地的防疫抗疫策略，若和內地通不了關，對香港的發展有非常大的限制。」

李家超在同時上載的影片中，進一步闡述他對通關的看法：「哪一個結果大家（覺得）最重要？就是與內地通關！」

他續指：「當然與世界接軌都是重要的，但相對而言，我認為：與內地通關的要求很嚴格，與外國接軌的（決定）權在我手上。」

李家超強調：「所以若與內地通關是那麼重要，我的抗疫策略一定要『貼』國家，否則無論你（香港）做得如何好，（內地）都不會跟你通關。」

他同時補充：「縱然如些，無論是怎麼（抗疫）策略，都一定以市民的健康為依歸。」

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記者：胡偉明