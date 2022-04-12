  • 24°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 23:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】李家超：與內地通關最重要　本港抗疫策略一定要接連國家

政治 22:45 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

已經辭職的前政務司司長李家超，將於明日正式報名參選特首。（林宇翔攝）

明日將正式報名參選特首的李家超，今日在社交網站競選專頁發帖文：「我認為和內地通關最重要，我們的抗疫策略，一定要接連國家。」

有關帖文以「內地通關  重中之重」為題，李家超表示：「本地的措施如果不可以配合內地的防疫抗疫策略，若和內地通不了關，對香港的發展有非常大的限制。」

李家超在同時上載的影片中，進一步闡述他對通關的看法：「哪一個結果大家（覺得）最重要？就是與內地通關！」

他續指：「當然與世界接軌都是重要的，但相對而言，我認為：與內地通關的要求很嚴格，與外國接軌的（決定）權在我手上。」

李家超強調：「所以若與內地通關是那麼重要，我的抗疫策略一定要『貼』國家，否則無論你（香港）做得如何好，（內地）都不會跟你通關。」

他同時補充：「縱然如些，無論是怎麼（抗疫）策略，都一定以市民的健康為依歸。」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【李家超參選特首】李家超已取得逾700張提名票　明天報名參選
今日 19:22
【李家超參選特首】李家超已取得逾700張提名票　明天報名參選
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
11:48 2022/03/30
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
【動態清零】陳茂波：若達不到動態清零　就難以與內地恢復通關
09:44 2022/03/26
【動態清零】陳茂波：若達不到動態清零　就難以與內地恢復通關

你可能感興趣

【李家超參選特首】李家超已取得逾700張提名票　明天報名參選
今日 19:22
【李家超參選特首】李家超已取得逾700張提名票　明天報名參選
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
11:48 2022/03/30
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
【動態清零】陳茂波：若達不到動態清零　就難以與內地恢復通關
09:44 2022/03/26
【動態清零】陳茂波：若達不到動態清零　就難以與內地恢復通關
香港 出入境管制 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
今日 10:40
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
今日 12:00
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
【金宵大廈2】林子善買樓贈父母幫哥哥上車　由住屋邨到5度置業分享上車心得
今日 12:58
【金宵大廈2】林子善買樓贈父母幫哥哥上車　由住屋邨到5度置業分享上車心得