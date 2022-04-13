【復課安排】教育局指學生康復1個月即要打疫苗　校長：指引不清恐令中學全日復課無望

▲ 5月起，9成學生打齊兩針方可返全日學，教育局劃一要求染疫學生康復滿1個月，也須計入可接種人數。（資料圖片）

全港學校將於下周二（19日）起分階段恢復面授課堂，當局容許中學在5月初復課後，9成學生打齊兩針可安排全日面授，惟教育局劃一要求染疫學生康復滿1個月，也須計入全校可接種人數，與衞生防護中心建議的3至5個月打針間距不同，與專家最新建議亦不盡相符。有中學校長指相關指引不一致，擔心難以說服家長放心讓曾染疫子女打齊兩針，恐全日復課無望，盼當局盡快釐清指引。

教育局最新復課指引的全日面授課堂條件，由以往7成學生接種率增至9成，經歷第5波疫情大爆發後，指引首度詳列4類人士可以不計算入「全校可接種疫苗的學生人數」內，包括持醫生證明不宜接種、身處香港地區外，以及中六生；至於「因近期曾確診」而暫不宜接種疫苗人士，指引列明是「康復後未滿1個月」才不列接種名單。

教育局的指引與衞生防護中心網頁目前提供予公眾的指引，不論康復者過往曾否接種，下次打針時間應相隔90至150天、即大概3至5個月才接種不同。另按衞生防護中心聯席科學委員會聯同行政長官專家顧問團月初提出「暫擬共識建議」，曾打1針科興的3至59歲人士，中招後應在3個月才打第2針，曾打復必泰兒童不宜再打針，復課指引亦未詳列，只是染疫前從未接種人士，可在染疫康復後1個月打首劑。（詳情即看：【下一頁】）

1成學生曾染疫 中學校長憂難勸同學打第2針

道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德表示，當局指引不一致，令學校要疲於奔命追趕相關要求，難作長遠規劃。他透露其校已有約7成多學生打齊兩針，惟該校有約50人曾中招，佔在港學生人數約1成，包括部分已打1針復必泰的同學近月確診後，按當時專家指示未有打第2針，憂難再勸其打針，按教育局最新指引，或難達到9成接種門檻，全日復課無望，恐令學生損失全人成長機會，「學習與人相處、搞活動、領袖才能等，都要真實環境共同協作。」

培僑中學校長伍煥杰亦認為當局應釐清學生應在何種情況打針，指其學校在農曆年假前以復必泰1針、科興2針的全日課條件計算，全校接種率達8成，在第5波疫情期期間有少於1成學生確診，並坦言普遍中學都希望返全日學，在疫情向好發展下，正面鼓勵家長安排子女打針。

TOPick正向教育局查詢，其在諮詢專家意見後出現指引不一的原因，衞生署回覆則著記者查看上述最新專家建議。

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記者：馮琪雅