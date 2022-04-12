【防疫措施】今年首2月共檢控386次 發罰款通知書達4,878次
社會 23:31 2022/04/12
新冠疫情蔓延逾2年，港府根據《預防及控制疾病條例》(第599章)訂立多項附屬法例，包括對餐飲業務及表列處所實施臨時措施（第599F章）、指定人數羣組聚集（第599G章）、口罩令（第599I章）及疫苗通行證（第599L章）；食衞局表示，今年截至2月共就第599章檢控386次、發出定額罰款通知書數目達4,878次。
食衞局表示，由於第599L章所訂的指令在2022年2月24日才生效，截至2022年2月底，未有根據第599L章採取執法行動的數字。至於第599F章、第599G章及第599I章執法統計數字是按執法部門於截算日期和時間所提供的初步資料，有關數字和詳情以有關部門最終公布為準。
2022年1月1日至31日的統計數字如下：
|違規項目
|巡查次數
|發出口頭警告數目
|發出定額罰款通知書數目
|檢控次數
|第599F章餐飲業務處所
|55034
|30
|97
|172
|第599F章表列處所
|19180
|4060
|264
|60
|第599G章
|74668
|14189
|1224
|43
|第599I章
|497044
|25462
|621
|2
2022年2月1日至28日的統計數字如下：
|違規項目
|巡查次數
|發出口頭警告數目
|發出定額罰款通知書數目
|檢控次數
|第599F章餐飲業務處所
|46257
|11
|29
|73
|第599F章表列處所
|12780
|1378
|77
|19
|第599G章
|54340
|7422
|660
|14
|第599I章
|427930
|13 076
|1906
|3
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記者：鄧凱文