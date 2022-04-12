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【防疫檢控】今年首兩月防疫罰款通知書達4,878次　涉款逾2,400萬元

社會 23:31 2022/04/12

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今年首2月共檢控386次，發罰款通知書達4,878次（梁偉榮攝）

新冠疫情蔓延逾2年，港府根據《預防及控制疾病條例》(第599章)訂立多項附屬法例，包括對餐飲業務及表列處所實施臨時措施（第599F章）、指定人數羣組聚集（第599G章）、口罩令（第599I章）及疫苗通行證（第599L章）。食衞局表示，今年截至2月共就第599章檢控386次、發出定額罰款通知書數目達4,878次，以每張罰單5,000元計，總金額達2,439萬元。

數據顯示，二月份共發出2672張防疫定額罰款通知書，較一月份的2206張增加逾2成，主要增長來自口罩令罰款；二月份發出了1906張口罩令（第599I章）定額罰款通知書，就較一月份的621張，大增逾2倍。

2022年1月1日至31日的統計數字如下：

違規項目 巡查次數 發出口頭警告數目 發出定額罰款通知書數目 檢控次數
第599F章餐飲業務處所 55,034 30 97 172
第599F章表列處所 19,180 4,060 264 60
第599G章(指定人數羣組聚集) 74,668 14,189 1,224 43
第599I章(口罩令) 497,044 25,462 621 2

2022年2月1日至28日的統計數字如下：

違規項目 巡查次數 發出口頭警告數目 發出定額罰款通知書數目 檢控次數
第599F章餐飲業務處所 46,257 11 29 73
第599F章表列處所 12,780 1,378 77 19
第599G章(指定人數羣組聚集) 54,340 7,422 660 14
第599I章(口罩令) 427,930 13,076 1,906 3

食衞局表示，由於第599L章所訂的指令在2022年2月24日才生效，截至2022年2月底，未有根據第599L章採取執法行動的數字。至於第599F章、第599G章及第599I章執法統計數字，是按執法部門於截算日期和時間所提供的初步資料，有關數字和詳情以有關部門最終公布為準。

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記者：鄧凱文

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