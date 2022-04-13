【打擊罪行】新界北反黑拘捕43人　最細僅16歲

▲ （經齊日報料圖片）

警方今日（13日）表示，共拘捕43人，分別涉嫌傷人、刑事毁壞、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、販毒，經營賭博場所、在賭博場所內賭博、停牌駕駛及違反《預防及控制疾病規例》等。

為打擊區內三合會犯罪活動，新界北總區刑事部聯同各警區人員，由本月9日至今日突擊巡查多個罪案黑點，被捕的39名本地男子及4名本地女子，年齡介乎16至70歲，被捕人與區內多宗案件有關。部分被捕人同時涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（禁止聚集）規例》（第599G章）」，遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐