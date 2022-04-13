【封區檢測】沙田水泉澳邨修泉樓發現8宗陽性個案　約0.8%住戶中招【不斷更新】

▲ 圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:04】沙田水泉澳邨修泉樓約0.8%住戶中招

沙田水泉澳邨修泉樓約940人接受了檢測，當中共發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中58戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:00】粉嶺祥華邨祥豐樓約0.3%住戶中招

粉嶺祥華邨祥豐樓約794名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪404戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組