  • 25°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 10:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】沙田水泉澳邨修泉樓發現8宗陽性個案　約0.8%住戶中招【不斷更新】

社會 10:06 2022/04/13

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:04】沙田水泉澳邨修泉樓約0.8%住戶中招

沙田水泉澳邨修泉樓約940人接受了檢測，當中共發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中58戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

【10:00】粉嶺祥華邨祥豐樓約0.3%住戶中招

粉嶺祥華邨祥豐樓約794名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪404戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【復課】學生康復1個月即計入全校可打針人數　教育局指引不一恐令中學全日復課無望
今日 00:00
【復課】學生康復1個月即計入全校可打針人數　教育局指引不一恐令中學全日復課無望
【防疫檢控】今年首2月發出防疫罰款通知書達4,878次　涉違口罩令激增逾2倍
23:31 2022/04/12
【防疫檢控】今年首2月發出防疫罰款通知書達4,878次　涉違口罩令激增逾2倍

你可能感興趣

【復課】學生康復1個月即計入全校可打針人數　教育局指引不一恐令中學全日復課無望
今日 00:00
【復課】學生康復1個月即計入全校可打針人數　教育局指引不一恐令中學全日復課無望
【防疫檢控】今年首2月發出防疫罰款通知書達4,878次　涉違口罩令激增逾2倍
23:31 2022/04/12
【防疫檢控】今年首2月發出防疫罰款通知書達4,878次　涉違口罩令激增逾2倍
衞生防護中心 衞生署 香港經濟日報 粉嶺 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
10:40 2022/04/12
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
12:00 2022/04/12
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞