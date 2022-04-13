【消委會】14款冷暖空調機製冷及供暖效能懸殊　最貴一款逾1.6萬元表現不及6,900元

▲ （消委會提供）

消委會測試了14款俗稱「1匹」的變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，更首次測試冷暖機的供暖表現。結果發現樣本間的製冷、供暖能源效率最多可相差約3成及3成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大，建議想慳電費的消費者宜小心選擇。售價最高的樣本（$16,400）整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻遜於2款較便宜之選（約$6,900及約$9,500）。

冷氣機的製冷能力至為重要，製冷量數值愈高表示製冷速度愈快。所有樣本量得的製冷量由2.55至2.88千瓦，全部高於其聲稱製冷量數值，表現出色。其中「富士電機Fuji Electric」淨冷型冷氣機樣本，比其聲稱的2.60千瓦高10.8%。

「Panasonic」供暖量較聲稱量差異最大 達2.9%

至於同時設有暖氣功能的7款冷暖空調機，其供暖量表現可相差約19%（2.67至3.30千瓦），當中4款樣本量得的供暖量高於其聲稱的數值，幅度由1.0%至6.9%，其餘3款樣本的供暖量卻低於其聲稱數值，幅度由0.6%至2.9%，其中樣本「Panasonic」的脗合程度較遜色，量得的供暖量較其聲稱的數值差異最大。

儘管差異處於「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法所容許的可接受差異的範圍內，即幅度在10%內，但消費者普遍期望產品的實際供暖量，如製冷量般符合預期聲稱，故此廠商仍有改善空間。

冷暖空調機「三菱重工」最省電

反映供暖能源效率的參數為供暖季節性表現系數（HSPF）數值愈高，表示供暖能源效率愈 高，亦即愈省電。7款冷暖空調機樣本的HSPF數值介乎4.07至6.13，相差33.6%。HSPF 數值最高的是「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」，達6.13；其次為「三菱電機Mitsubishi Electric」，HSPF數值達5.69。「約克York」的HSPF數值則最低，只達4.07。就供暖而言，假設各冷暖空調機樣本全年間從室外帶入室內的總熱量相同，HSPF數值最高的「三菱重工」比最低者「約克York」全年共省電33.6%。

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記者：陳麗娜