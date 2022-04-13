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【消委會】14款冷暖空調機製冷及供暖效能懸殊　最貴一款逾1.6萬元表現不及6,900元

社會 10:00 2022/04/13

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14款冷暖空調機製冷及供暖效能懸殊，最貴一款逾1.6萬元表現不及6,900元。

消委會測試了14款俗稱「1匹」的變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，更首次測試冷暖機的供暖表現。結果發現樣本間的製冷、供暖能源效率最多可相差約3成及3成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大，建議想慳電費的消費者宜小心選擇。售價最高的「三菱電機 Mitsubishi Electric」（$16,400）整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻遜於「美的 Midea」及「三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries」2款較便宜之選，售價分別約$6,900及約$9,500。

測試又發現，5款冷氣機製冷功能表現出色，一款製冷能源效率最高最省電，詳情即看【下一頁】

「富士電機Fuji Electric」製冷能力比聲稱高

冷氣機的製冷能力至為重要，製冷量數值愈高表示製冷速度愈快。所有樣本量得的製冷量由2.55至2.88千瓦，全部高於其聲稱製冷量數值，表現出色。其中「富士電機Fuji Electric」淨冷型冷氣機樣本，比其聲稱的2.60千瓦高10.8%。

冷暖空調機「約克York」製冷最耗電

製冷季節性表現系數（Cooling Seasonal Performance Factor，簡稱CSPF）數值愈高表示製冷能源效率愈高，亦即愈省電。測試發現各樣本的CSPF數值介乎5.28至7.72，相差31.6%。

CSPF數值最高的是冷暖空調機樣本「美的Midea」，達7.72；其次為冷暖空調機樣本「三菱電機Mitsubishi Electric」，CSPF數值達7.38；這2款樣本的CSPF數值都比消委會以往測試過的各牌子的變頻式冷氣機或冷暖空調機為高。冷暖空調機「約克York」，以及冷氣機「格力Gree」和「樂信牌Rasonic」的CSPF數值則相對較低，依次分別只達5.40、5.39及5.28。

測試結果顯示即使屬同組別樣本，CSPF數值亦可相差很大。以冷暖空調機樣本為例，CSPF數值最多相差30.1%；按此推算，就製冷而言，假設各冷暖空調機樣本全年間從室內排走的總熱量相同，CSPF數值最高的「美的Midea」比最低者「約克York」全年共省電30.1%。消委會促請廠商積極提升產品的能源效率，促進環保及讓用戶節省電費。

「三菱電機Mitsubishi Electric」冷暖空調機雖與「美的Midea」及「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」同獲總評4星半，但「美的Midea」製冷能源效率最高，室內寧靜程度亦較好；而「三菱重工」的供暖能源效率最佳，衡量3個樣本售價後，消委會發現後兩者的性價比更佳。該會同時推薦同獲4星半總評的「大金Daikin」及「三星Samsung」，前者風速調校範圍較闊，後者室內寧靜程度較好，而且售價較低，只需$4,680。

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記者：陳麗娜 

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