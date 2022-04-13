【李家超參選特首】李家超獲多名競選辦成員陪同　今早到展城館報名

▲ 李家超今早正式報名參選特首。（陳靜儀攝）

連日來積極會見選委的李家超，今早正式到中環愛丁堡廣場的展城館，遞交提名表格，正式報名參選特首。

上午9時半，李家超抵達展城館，同行的有多名競選辦成員，包括主任譚耀宗、副主任陳清霞及及吳文華，在進入展城館前，一行人均先量度體溫及使用「安心出行」應用程式。

李家超進入展城館時，不停對傳媒揮手，並手持着印上其競選口號「同為香港開新篇」的藍色公文袋，而其競選團體則捧住藍色紙箱同行，相信是盛載着收集到的提名表格。他在昨晚表示，已收集到逾700份提名表格。

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特首選舉提名期由本月3日開始，直至本周六（16日）結束；由於周五及周六均為公眾假期，遞交提名表格期限，為明天下午5時。而參選人需要取得188個選委提名，並且要在５大界別，均取得至少15個提名。

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記者：陳宛彤