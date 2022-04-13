【皮膚病】疫下濕疹求醫增2成　涉戴口罩頻洗手

▲ 香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生。（機構提供）

疫情下濕疹患者求診數字上升，皮膚科專科醫生陳厚毅表示，濕疹求醫較疫情前料增加1至2成，以小學生、中學生及男士求診為多，大部分是手部及臉部濕疹，均與戴口罩、頻頻梘液洗手、酒精搓手有關。

第5波不敢外出 4成白領延診

他更發現在第5波疫情時，很多白領濕疹發作不敢外出求診，延遲求醫下患者由輕度變成中度，甚至嚴重發炎，需要用抗生素治療，他引述其他皮膚科醫生指，至少有3至4成白領延遲求醫。

陳厚毅指濕疹求醫人數在疫情下呈上升趨勢，主要經常洗手清潔、以酒精搓手液搓手等，均會增加患濕疹或令患者復發或惡化的風險，特別是男士求診個案增加，他們相比女士更頻密使用酒精搓手液。

另外，中小學生斷斷續續多次停課，也增加家長或學生的壓力、焦慮和抑鬱情緒。

陳厚毅指網上教學的效果比面授課堂差，估計學生因上網課感到困難及有壓力，令求診比去年同期增加2至3成，他們最差情況是發炎、發紅及發脹。他建議學生作息要定時，因充足休息對濕疹有幫助，踏入春夏季節，提醒患者若皮膚乾燥，仍需塗抹潤膚膏。

兒科專科韓錦倫醫生指，有研究發現本港小一及小二學童的濕疹病發率較2004年前升1成，有必要增加對濕疹及其正確護理與治療的認識。

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記者：余思嵐